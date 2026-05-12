Nowy ruch ws. Ziobry. MSZ wysłało notę do ambasady USA

Nota ma trafić dalej do Departamentu Stanu USA. MSZ przypomniało, że już w kwietniu polskie władze informowały o śledztwie przeciwko Zbigniewowi Ziobrze oraz Marcinowi Romanowskiemu, zwracając uwagę na ewentualne konsekwencje pomocy tym politykom.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie wdzięczne za wskazanie w szczególności, jaki dokument podróży umożliwił Zbigniewowi Ziobrze przekroczenie granicy w celu wjazdu do USA oraz daty wjazdu" – napisano w nocie, na którą powołał się Onet.

Ziobro w USA

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przeniósł się z Węgier, gdzie zmieniła się władza, do USA. Polityk Prawa i Sprawiedliwości wyjechał do Stanów Zjednoczonych mimo unieważnienia przez resort spraw zagranicznych jego dwóch paszportów (polskiego i dyplomatycznego). Według ustaleń Onetu, posłowi PiS pomaga Telewizja Republika. Portal twierdzi, że Ziobro otrzymał dziennikarską wizę, dzięki której mógł wjechać do USA. TV Republika poinformowała w niedzielę, że Ziobro został jej komentatorem politycznym w Stanach Zjednoczonych.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział złożenie wniosku o ekstradycję. Zbigniew Ziobro nie jest osobą poszukiwaną za granicą. Choć sąd postanowił aresztować posła PiS, a prokuratura wydała za nim list gończy, to obowiązuje on tylko w Polsce. Nie zatwierdzono bowiem europejskiego nakazu aresztowania (który jest ważny jedynie na terytorium Unii Europejskiej) ani czerwonej noty Interpolu (obowiązującej w USA).

Misja Sikorskiego?

Politycy Koalicji Obywatelskiej są przekonani, że sprawa Ziobry będzie się za nimi ciągnąć, a najbardziej radykalny elektorat będzie wypominał w trakcie kampanii wyborczej brak rozliczeń. – Dzisiaj realnie nie widzimy możliwości, żeby z Amerykanami coś w sprawie Ziobry wskórać. Żurek też tej możliwości nie widzi – przyznał "jeden z najważniejszych polityków" obozu władzy, cytowany przez Interię.

Jeden z ministrów stwierdził, że Radosław Sikorski będzie musiał "wybadać", na ile prezydent USA Donald Trump "wycenia" Ziobrę i czy jest szansa ściągnięcia go do kraju. Szef MSZ ma też spotkać się z ambasadorem Stanów Zjednoczonych Tomem Rose’em.

