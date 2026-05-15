USA anulowały wysłanie wojsk do Polski. Polski MSZ: Prosimy Amerykanów...

Polityk przyznał, że polski rząd nie został właściwie poinformowany przez stronę amerykańską, a sposób komunikacji Pentagonu wobec Warszawy "pozostawiał bardzo wiele do życzenia". Chodzi o planowane przemieszczenie do Polski około czterech tysięcy amerykańskich żołnierzy oraz sprzętu wojskowego w ramach rotacji na wschodniej flance NATO. W piątek dowódca amerykańskich sił lądowych generał Christopher LaNeve potwierdził, że Pentagon wycofał się z tych planów.

"Zabrakło precyzyjnego informowania sojuszników"

Do sprawy odniósł się w programie "Gość Wydarzeń" Marcin Bosacki. Wiceszef MSZ nie ukrywał irytacji sposobem, w jaki administracja USA zakomunikowała decyzję. – Prosimy Amerykanów, żądamy od nich wyjaśnień. Na pewno w tej sprawie to, czego zabrakło, to precyzyjne informowanie sojuszników. Zwłaszcza tak ważnych sojuszników dla Stanów Zjednoczonych, jak Polska, za wczasu o ruchach ich wojsk – powiedział.

Bosacki dodał, że "polityka informacyjna tej decyzji była – mówiąc delikatnie – pozostawiająca bardzo wiele do życzenia". Słowa wiceszefa MSZ padły chwilę po tym, jak amerykański kongresmen Don Bacon ujawnił, że Polacy mieli zostać całkowicie zaskoczeni decyzją Pentagonu.

Bosacki: Obecność USA powinna być stała

Wiceszef MSZ przekonywał również, że w obecnej sytuacji bezpieczeństwa Polska potrzebuje stałej, a nie rotacyjnej obecności wojsk USA. – Uważamy, że przy agresywnej Rosji, przy bardzo niestabilnym świecie i przy konieczności wzmacniania NATO na wschodniej flance, ta obecność amerykańska w Polsce powinna być permanentnie stała, a nie tylko rotacyjnie stała – powiedział Bosacki. Jednocześnie polityk zapewniał, że strona amerykańska deklaruje utrzymanie potencjału wojskowego w Polsce. – Słyszymy od Amerykanów, że liczebność i zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zostaną osłabione – podkreślił.

Jeszcze kilka dni wcześniej przedstawiciele polskiego rządu przekonywali publicznie, że sprawa nie dotyczy Polski. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że chodzi jedynie o "zapowiadaną wcześniej zmianę obecności części sił zbrojnych USA w Europie", a wiceszef MON Cezary Tomczyk twierdził, że doniesienia dotyczą Niemiec, nie Polski.

Czytaj też:

"To policzek dla Polski". Kongresmen ujawnia: Polacy nie wiedzieli o decyzji USA ws. wojskCzytaj też:

Trump: Xi wprost zapytał, czy w razie inwazji USA będą bronić Tajwanu