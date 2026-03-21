"Ujawniono 5 balonów oraz 10 paczek". Policja ostrzega

"Podlascy policjanci odnotowali dziś na terenie województwa podlaskiego przypadki ujawnienia balonów oraz pakunków owiniętych folią. Łącznie ujawniono 5 balonów oraz 10 paczek. Na miejscu pracują funkcjonariusze" – przekazała w sobotnim komunikacie podlaska policja. Na udostępnionych zdjęciach widać białe, kilkumetrowe balony oraz duże, kartonowe ładunki. "Widzisz taki pakunek lub balon? Nie podchodź, nie dotykaj. Zadzwoń na 112" – wezwała policja.

Jak podało rmf24.pl, balony znaleziono na polach w powiatach: łomżyńskim, monieckim, siemiatyckim, bielskim i białostockim. – Apelujemy do mieszkańców o niezwłoczne informowanie służb o podobnych przypadkach. Nie należy dotykać ani samodzielnie zabezpieczać takich przedmiotów – powiedział w rozmowie z portalem młodszy aspirant Konrad Karwacki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Balony z tajemniczymi pakunkami

Kilka dni temu do podobnego zdarzenia doszło w Białymstoku. Na jednej z posesji przy ul. Gajowej wylądowały balony z podczepionymi pakunkami. Takie balony, wyposażone w GPS, są wykorzystywane w ostatnich miesiącach do przemytu papierosów z Białorusi. Podobne przypadki odnotowuje się regularnie na Lubelszczyźnie.

"Balony wykorzystane do przemytu papierosów mogą sprowadzić bezpośrednie niebezpieczeństwo, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu. Takie balony mogą być napełnione wodorem, który w odpowiedniej proporcji z powietrzem tworzy mieszankę wybuchową. W przypadku zauważenia balonu meteorologicznego należy przede wszystkim informować służby" – wskazała w jednym z komunikatów Straż Graniczna.

Za przemyt towarów objętych sankcjami grozi kara pozbawienia wolności na okres co najmniej trzech lat. W całym 2025 r. funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 29 osób, które trudniły się przemytem papierosów za pomocą balonów meteorologicznych. Ujawnili przemycone w ten sposób papierosy na kwotę 3,4 mln zł.

