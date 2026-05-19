Policja u Kaczyńskiego. Jest komentarz z rządu

Rafał Bochenek, rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości, poinformował w poniedziałek za pośrednictwem mediów społecznościowych, że "do długiej listy prowokacji obecnie rządzących, wykorzystujących służby wobec opozycji i niezależnych mediów, należy dopisać wczorajszą interwencję policji na posesji prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie".

Zgłoszenie o podłożeniu bomby. Policja w ogrodzie Kaczyńskiego

"Wieczorem, w związku ze zgłoszeniem, jakie rzekomo wpłynęło drogą elektroniczną na komendę policji, o podłożeniu ładunków wybuchowych w ogrodzie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, przed jego domem pojawił się patrol policji, który chciał dokonać przeszukania terenu wokół domu" – poinformował.

Rafał Bochenek ocenił, że "choć zachowanie mundurowych akurat w tej sytuacji nie budziło kontrowersji, to trzeba jasno stwierdzić: trwa seria prowokacji wobec opozycji i przybiera ona na sile".

Klimczak o interwencji u Kaczyńskiego. "Niepotrzebnie się egzaltuje"

O interwencję tę pytany był we wtorek w programie "Graffiti" na antenie Polsat News minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego przekonywał, że podobne sytuacje zdarzają się regularnie w wielu innych miejscach. – W moim resorcie regularnie raz na jakiś czas pojawia się informacja o podłożeniu bomby i ta sprawa jest sprawdzana – podkreślił. – Więc co, ogródek pana Kaczyńskiego jest eksterytorialny, poza jakąkolwiek jurysdykcją? A pojawienie się policji przy panu Kaczyńskim to jest jakiś zamach stanu? – pytał.

Odnosząc się do reakcji rzecznika PiS Rafała Bochenka na zaistniałą sytuację Klimczak stwierdził, że ten "niepotrzebnie się egzaltuje". – Więcej spokoju, więcej troski o swojego szefa, pana prezesa, i mniej łączenia tego z jakąś niepotrzebną polityką – powiedział szef resortu infrastruktury.

