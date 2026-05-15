Prezydent ujawnił swój majątek. Jest nowe oświadczenie

Nowe oświadczenie majątkowe głowy państwa został opublikowane przez Sąd Najwyższy. Dokument datowany na 31 marca 2026 roku obejmuje cały miniony rok.

Oświadczenie majątkowe Nawrockiego. Ponad 200 tys. zł więcej oszczędności

Dowiadujemy się z niego, że obecnie Karol Nawrocki dysponuje oszczędnościami w kwocie 339 tysięcy złotych. To o ponad 200 tysięcy więcej niż w oświadczeniu składanym przed prezydenturą. Wówczas było to 130 tys. złotych.

W posiadaniu głowy państwa jest również mieszkanie spółdzielcze własnościowe o powierzchni całkowitej 57 m kw. z tytułem prawnym jako własność. W tym miejscu prezydent dodał adnotację o mieszkaniu własnościowym o powierzchni 58 m kw. z tytułem prawnym – współwłasność, wielkość udziału 50 proc. Jak zauważają media, pierwszy z wymienionych lokali należy do Karola i Marty Nawrockich. W drugim zaś mieszka matka głowy państwa.

Nawrocki nie wpisał prezydenckich zarobków

Prezydent zadeklarował ponadto, iż ma kredyt hipoteczny z całkowitą kwotą do spłaty w wysokości 199,7 tys. zł. Z oświadczenia dowiadujemy się również, że w ubiegłym roku Nawrocki otrzymał 19,2 tys. zł wsparcia w ramach programu "Rodzina 800 Plus".

Wirtualna Polska zwraca uwagę, iż dochód z tego programu znalazł się w rubryce "inne dane o stanie majątkowym". Andrzej Duda zamieszczał w niej informacje o wynagrodzeniu prezydenckim. Karol Nawrocki nie poszedł jednak drogą swojego poprzednika i nie podzielił się tymi danymi. "Gdyby prezydent Nawrocki nie wydał złotówki ze swojej pensji od dnia zaprzysiężenia, odłożyłby ok. 125 tys. zł brutto" – czytamy. Kwota ta nie równa się jednak tej, jaka przybyła na koncie głowy państwa. Portal wskazuje tu, że wraz ze złożeniem przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym Karol Nawrocki przestał być automatycznie prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Z powodu zakończenia pełnienia funkcji przysługiwały mu 3-miesięczna odprawa oraz inne dodatki.