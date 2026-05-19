Uroczyste odsłonięcie pomnika króla Polski wkrótce w Poznaniu

Pomnik zostanie odsłonięty u stóp Zamku Królewskiego w Poznaniu.

Kim był król Przemysław II?

Przemysław II – książę Wielkopolski, potomek Piastów, pierwszych królów Polski z XI wieków, który po 200 latach rozbicia dzielnicowego, gdy państwo polskie jako jednolite królestwo nie istniało, doprowadził do ponownego zjednoczenia ziem polskich.

Dzięki nadzwyczajnej determinacji i zręcznej grze politycznej, wykorzystał moment koniunktury i uzyskał zgodę papieża na koronację w Gnieźnie z rąk arcybiskupa, w czerwcu 1295 roku.

Z tej okazji jako król Polski wprowadził godło polskiego państwa w postaci orła białego z koroną, który na zawsze pozostał symbolem Polski Niepodległej.

Wychowany i kształcony przez Dominikanów Przemysław II blisko współpracował z arcybiskupem Gniezna Jakubem Świnką, który był także jego doradcą politycznym.

Książę Wielkopolski jako zręczny i odważny polityk zrealizował plan odbudowy państwa rozbitego na niezależne księstwa wbrew interesom władców Niemiec, którzy skutecznie realizowali swoje interesy w sytuacji nieobecności Królestwa Polskiego na ziemiach polskich.

Koronacja Przemysława II

Koronacja Przemysła II oznaczała niekorzystną dla sąsiadów Polski zmianę sytuacji. Stąd kilka miesięcy później król Polski zginął w Rogoźnie z ręki zamachowców wysłanych przez niemieckich władców Brandenburgii.

Jego dziedzictwo kontynuował później następny król Polski z linii Piastów – Władysław Łokietek.

Zamek w Poznaniu zbudowany przez Piastów na przełomie XIII i XIV wieku. Pomimo zniszczeń i kataklizmów stoi nadal na tym samym wzgórzu nad Wartą. U jego stóp stoi teraz pomnik władcy, który jest symbolem Polski Niepodległej.

