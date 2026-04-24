Tragiczna śmierć posła Lewicy. Są wyniki sekcji zwłok Łukasza Litewki

Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku w czwartek. Jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Poseł Lewicy miał zaledwie 36 lat. W piątek przekazano informacje o wynikach sekcji zwłok parlamentarzysty.

– Łukasz Litewka zmarł wskutek obrażeń w obrębie kończyn dolnych. Doszło do przecięcia kluczowych arterii i w konsekwencji do wykrwawienia – przekazał "Super Expressowi" prok. Bartosz Kilian, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Jak dotąd nie został przesłuchany sprawca wypadku 57-letni kierowca z Sosnowca. Mężczyzna został skierowany do szpitala na specjalistyczne badania.

Okoliczności wypadku

Poseł jechał rowerem z Sosnowca w stronę Dąbrowy Górniczej. Z naprzeciwka nadjeżdżał samochód marki Mitsubishi. W pewnym momencie 57-letni kierowca zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w rowerzystę. Rower został odrzucony na kilka metrów, a sam poseł upadł obok jezdni. Podjęta została próba reanimacji, jednak polityk zginął na miejscu.

– Wstępne ustalenia wskazują, że to auto zjechało na przeciwległy pas ruchu, mówiąc kolokwialnie, chwyciło pobocze jednym kołem. I podczas próby kontrowania, przemieszczając się po prostu pod prąd, uderzyło w jadącego poboczem pana posła. Zderzenie było czołowe. To auto jechało akurat z taką prędkością, że po zderzeniu nastąpił kontakt z przydrożnym drzewem – wyjaśnił prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian. W sprawie prowadzone jest śledztwo.

Łukasz Litewka był posłem X kadencji Sejmu. Z wykształcenia był socjologiem. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku z listy tej partii uzyskał mandat posła X kadencji. Startował z ostatniego miejsca na liście, zdobywając 40 579 głosów, wyprzedzając Włodzimierza Czarzastego, który startował z pierwszego miejsca. Łukasz Litewka słynął z działalności charytatywnej. Pomagał zwłaszcza zwierzętom i dzieciom.

Partnerka zmarłego posła zabrała głos. "Policja nie chciała mnie wpuścić"

Sosnowiec w szoku po śmierci Litewki. Tłumy przy księdze kondolencyjnej