Sosnowiec w szoku po śmierci Litewki. Tłumy przy księdze kondolencyjnej

Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku w czwartek. Jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Poseł Lewicy miał zaledwie 36 lat.

Do wypadku doszło około godz. 13:20 przy ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. 57-letni kierowca został zatrzymany.

Sosnowiec oddaje hołd Łukaszowi Litewce

Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, podkreślił we wpisie na Facebooku, że wszyscy jesteśmy poruszeni śmiercią Łukasza Litewki".

"Żadne słowa nie są w stanie oddać rozmiaru tragedii i straty, jaką ponieśli Rodzina i Bliscy, a także wszyscy, którym pomagał – zwykli ludzie" – dodał.

Poinformował, że "dlatego w Urzędzie Miejskim przy alei Zwycięstwa 20 stanęła księga kondolencyjna poświęcona pamięci Łukasza"

"Każdy z Was może przyjść i napisać kilka zdań, może po prostu chwilę usiąść i podumać – nie tylko w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Księga, tuż za wejściem, będzie na Was czekała przez cały weekend" – przekazał.

Prezydent Sosnowca poinformował ponadto, że "przed Urzędem Miejskim, do dnia pogrzebu, opuszczamy także flagi do połowy masztu, aby oddać szacunek zmarłemu tragicznie posłowi z Sosnowca".

"Od dzisiaj, do momentu uroczystości pogrzebowych, wszystkie miejskie wydarzenia będą poprzedzone minutą ciszy. O to samo prosimy także wszystkich pozostałych organizatorów. Oddajmy szacunek Łukaszowi. Tyle możemy zrobić. Jeszcze raz wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny, Przyjaciół, Bliskich i wszystkich którym Łukasz pomógł" – podkreślił.

W kolejnym wpisie opublikował nagranie, na którym widać, że do księgi kondolencyjnej chcą wpisać się tłumy osób.

Kim był Łukasz Litewka?

Łukasz Litewka był posłem X kadencji Sejmu. Z wykształcenia był socjologiem. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku z listy tej partii uzyskał mandat posła X kadencji. Startował z ostatniego miejsca na liście, zdobywając 40 579 głosów, wyprzedzając Włodzimierza Czarzastego, który startował z pierwszego miejsca. Łukasz Litewka słynął z działalności charytatywnej. Pomagał zwłaszcza dzieciom i zwierzętom.

