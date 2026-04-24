Sosnowiec w szoku po śmierci Litewki. Tłumy przy księdze kondolencyjnej
Udostępnij2 Skomentuj
Kraj

Dodano: 
Źródło: Facebook / litewka
Sosnowiec oddaje hołd tragicznie zmarłemu Łukaszowi Litewce. Przy księdze kondolencyjnej zgromadziły się tłumy osób. Do dnia pogrzebu flagi przed magistratem zostaną opuszczone do połowy masztu. Lokalne wydarzenia będą poprzedzane minutą ciszy

Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku w czwartek. Jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Poseł Lewicy miał zaledwie 36 lat.

Do wypadku doszło około godz. 13:20 przy ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. 57-letni kierowca został zatrzymany.

Sosnowiec oddaje hołd Łukaszowi Litewce

Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, podkreślił we wpisie na Facebooku, że wszyscy jesteśmy poruszeni śmiercią Łukasza Litewki".

"Żadne słowa nie są w stanie oddać rozmiaru tragedii i straty, jaką ponieśli Rodzina i Bliscy, a także wszyscy, którym pomagał – zwykli ludzie" – dodał.

Poinformował, że "dlatego w Urzędzie Miejskim przy alei Zwycięstwa 20 stanęła księga kondolencyjna poświęcona pamięci Łukasza"

"Każdy z Was może przyjść i napisać kilka zdań, może po prostu chwilę usiąść i podumać – nie tylko w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Księga, tuż za wejściem, będzie na Was czekała przez cały weekend" – przekazał.

facebook

Prezydent Sosnowca poinformował ponadto, że "przed Urzędem Miejskim, do dnia pogrzebu, opuszczamy także flagi do połowy masztu, aby oddać szacunek zmarłemu tragicznie posłowi z Sosnowca".

"Od dzisiaj, do momentu uroczystości pogrzebowych, wszystkie miejskie wydarzenia będą poprzedzone minutą ciszy. O to samo prosimy także wszystkich pozostałych organizatorów. Oddajmy szacunek Łukaszowi. Tyle możemy zrobić. Jeszcze raz wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny, Przyjaciół, Bliskich i wszystkich którym Łukasz pomógł" – podkreślił.

W kolejnym wpisie opublikował nagranie, na którym widać, że do księgi kondolencyjnej chcą wpisać się tłumy osób.

Kim był Łukasz Litewka?

Łukasz Litewka był posłem X kadencji Sejmu. Z wykształcenia był socjologiem. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku z listy tej partii uzyskał mandat posła X kadencji. Startował z ostatniego miejsca na liście, zdobywając 40 579 głosów, wyprzedzając Włodzimierza Czarzastego, który startował z pierwszego miejsca. Łukasz Litewka słynął z działalności charytatywnej. Pomagał zwłaszcza dzieciom i zwierzętom.

Źródło: DoRzeczy.pl / facebook.com
