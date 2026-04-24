Litewka zostanie pośmiertnie odznaczony przez Nawrockiego? Bogucki zabrał głos

Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku w czwartek. Jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Poseł Lewicy miał zaledwie 36 lat.

Do wypadku doszło około godz. 13:20 przy ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej.

Łukasz Litewka nie żyje. Prezydent pośmiertnie go odznaczy?

Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, został zapytany w RMF FM o to, czy Łukasz Litewka zostanie pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Karola Nawrockiego.

– Myślę, że to jest decyzja pana prezydenta. Nawet wczoraj rozmawiałem z panem prezydentem, już po tym tragicznym zdarzeniu i pan prezydent też miał takie osobisty kontakt z śp. panem posłem Litewką. Myślę, że jest taka wielka sympatia pana prezydenta wobec śp. Łukasza Litewki. To zawsze jest na koniec decyzja prezydenta. Oczywiście, że nie wykluczam – odpowiedział.

Nawrocki pożegnał tragicznie zmarłego posła Litewkę

W czwartek prezydent Karol Nawrocki podkreślił we wpisie na platformie X, że z wielkim smutkiem przyjął wiadomość o tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki.

"Był zaangażowanym samorządowcem i parlamentarzystą, oddanym sprawom lokalnej społeczności oraz działalności społecznej. Będzie nam brakowało jego wielkiego serca i troski o dobro wspólne. Rodzinie i Bliskim Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia. Niech spoczywa w pokoju" – napisał.

Łukasz Litewka słynął z działalności charytatywnej

Łukasz Litewka był posłem X kadencji Sejmu. Z wykształcenia był socjologiem. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku z listy tej partii uzyskał mandat posła X kadencji. Startował z ostatniego miejsca na liście, zdobywając 40 579 głosów, wyprzedzając Włodzimierza Czarzastego, który startował z pierwszego miejsca. Łukasz Litewka słynął z działalności charytatywnej. Pomagał zwłaszcza dzieciom i zwierzętom.

Czytaj też:

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł miał 36 latCzytaj też:

Tragiczna śmierć Łukasza Litewki. Prokuratura przekazała nowe informacje