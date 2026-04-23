"Odpoczywaj. Teraz nasza kolej". Politycy żegnają tragicznie zmarłego Łukasza Litewkę

Łukasz Litewka, poseł Lewicy, zginął w czwartek w tragicznym wypadku. Jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Miał zaledwie 36 lat.

Łukasz Litewka nie żyje. Tak pożegnali go politycy

"W tragicznym wypadku zginął Łukasz Litewka. Poseł. Przyjaciel. Cześć Jego Pamięci. Moje myśli są teraz z rodziną Łukasza" – napisał na platformie X marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty.

Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia podkreślił, że "w ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia prowadziłem punkt, w czasie którego zabierał głos, nie mogę uwierzyć, że po raz ostatni".

"Zostawił po sobie tyle dobra, tyle łez zamienił w radość, spokój, nadzieję. Tylu z nas, wspierających jego zbiórki, pomagał stać się choć trochę lepszymi ludźmi. Nie ma słów. Nie ma słów… Zrobiłeś świetną robotę. Odpoczywaj. Teraz nasza kolej" – dodał polityk Polski 2050.

Rafał Trzaskowski, wiceszef KO, prezydent Warszawy, podkreślił, że "trudno uwierzyć w tę tragiczną wiadomość". "Nie żyje Łukasz Litewka – poseł, a wcześniej samorządowiec i działacz społeczny. Imponował ogromnym zaangażowaniem, szczególnie na rzecz potrzebujących zwierząt. Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich" – napisał.

Były premier Mateusz Morawiecki napisał, że Łukasz Litewka był "życzliwy, zawsze uśmiechnięty i uczynny". "Wyrazy współczucia dla Rodziny i znajomych" – dodał.

Jacek Sasin, poseł PiS, napisał z kolei, że to bardzo smutna wiadomość.

"Zginął poseł Łukasz Litewka. Co dziś jest rzadkością, potrafił rozmawiać z szacunkiem i ponad podziałami. Mądry, wrażliwy, mocno zaangażowany w sprawy zwierząt, ale też zwyczajnie ludzki i uważny na los innych. Rodzinie i Bliskim składam szczere wyrazy współczucia" – dodał we wpisie.

Rzecznik Konfederacji, Wojciech Machulski, podkreślił, że "w tragicznych okolicznościach zginął poseł Łukasz Litewka".

"Od moich poglądów odległy niemalże we wszystkim, ale z całą pewnością bardzo zaangażowany i odważny. Do mojej świadomości wbił się w dniu, w którym mimo odmiennej rekomendacji klubu, zakończył swoje ślubowanie zdaniem »Tak mi dopomóż Bóg«. Pomyślałem wtedy, że niewielu jest w Sejmie posłów, którzy swoje przekonania wyrażają głośno bez względu na późniejszy polityczny wydźwięk. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie" – napisał na platformie X.

