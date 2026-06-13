Prawo jazdy po 65. roku życia. UE podjęła decyzję

Przyjęte regulacje nie przewidują jednak takiego rozwiązania.

Nowa granica wieku

Zmiany są częścią strategii "Wizja Zero", której celem jest ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych na drogach do minimum do 2050 roku. Początkowo Komisja Europejska chciała wprowadzić obowiązkowe badania lekarskie co pięć lat dla kierowców po 70. roku życia. Ten pomysł nie zyskał jednak poparcia Parlamentu Europejskiego.

Ostatecznie przyjęto kompromis. Granicą, od której państwa będą mogły zaostrzyć zasady, będzie 65. rok życia.

Nowe przepisy zakładają, że standardowo prawo jazdy kategorii B będzie ważne przez 15 lat. Jeśli dokument jednocześnie pełni funkcję dowodu tożsamości, ważność wyniesie 10 lat. Państwa członkowskie będą mogły jednak skrócić ten okres seniorom nawet do pięciu lat. To oznaczałoby częstsze odnawianie dokumentu i regularniejszą kontrolę stanu zdrowia. Nie będzie jednak obowiązku wprowadzania takich zasad we wszystkich krajach.

Jakie badania mogą czekać seniorów?

Nowa dyrektywa daje państwom kilka możliwości. W grę wchodzą nie tylko klasyczne badania lekarskie. Możliwe będą także formularze samooceny zdrowia, kursy przypominające przepisy ruchu drogowego czy krajowe programy oceny sprawności kierowców. Szczególną uwagę lekarze mają zwracać na wzrok oraz choroby układu krążenia.

Specjaliści podkreślają, że sam wiek nie powinien być jedynym kryterium oceny kierowcy. Zwracają jednak uwagę na naturalne pogarszanie się sprawności psychofizycznej. – Nie ma precyzyjnego wieku, w którym należy przestać prowadzić pojazd, ale wraz z wiekiem u większości ludzi obniża się sprawność psychofizyczna – powiedziała dr Ewa Odachowska-Rogalska z Instytutu Transportu Samochodowego.

Ekspert zaznacza, że największe zmiany czasu reakcji pojawiają się po 50. i 65. roku życia. – Osoby po 75. roku życia mają nawet dwukrotnie dłuższy czas reakcji niż młodsi kierowcy – podkreśla. Problemy najczęściej widać na skrzyżowaniach, gdzie liczy się szybka ocena sytuacji, odległości i pierwszeństwa.

Statystyki policyjne są nieubłagane

Dane Komendy Głównej Policji pokazują, że w 2025 roku kierowcy po 60. roku życia spowodowali ok. 4000 wypadków. W tych zdarzeniach zginęło 339 osób, a ponad 4300 zostało rannych. Dla porównania kierowcy w wieku 18–24 lata spowodowali 2941 wypadków. Zginęło w nich 231 osób, a 3896 zostało rannych.

Eksperci przypominają jednak, że to młodzi kierowcy nadal mają najwyższy wskaźnik wypadkowości w przeliczeniu na liczbę mieszkańców.

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