Już w niedzielę wybitny hiszpański organista zagra w Warszawie

Laureatem Srebrnej Piszczałki 2026, nagrody Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, został dr Jan Mikołaj Gładysz – wybitny organista, dyrygent, kompozytor, muzykolog i pedagog, od ponad 40 lat związany z sanktuarium redemptorystów w Tuchowie. Jest autorem licznych kompozycji i opracowań liturgicznych, dyrygentem chóru oraz wychowawcą wielu pokoleń organistów. W 2020 roku został odznaczony papieskim medalem Bene Merenti za zasługi dla Kościoła na polu muzyki.

Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się podczas recitalu Jesúsa Sampedro Márqueza – profesora konserwatoriów w Sewilli i Maladze, koncertującego na najważniejszych scenach Europy. Artysta zaprezentuje program poświęcony hiszpańskiej muzyce organowej, obejmujący dzieła kompozytorów od XVII do XX wieku, m.in. Francisco Correi de Arauxo, Ramóna Carnicera, Luisa Leandra Marianiego i Eduarda Torresa. W repertuarze znajdą się także utwory Gregoria Allegriego, Giovanniego Battisty Martiniego oraz finałowa „Fantazja i fuga a-moll BWV 561” Johanna Sebastiana Bacha.

XXXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej „Organy Archikatedry” od ponad trzech dekad należy do najważniejszych wydarzeń poświęconych muzyce organowej i sakralnej w Polsce oraz Europie Środkowej. Tegoroczna edycja gromadzi artystów z Hiszpanii, Niemiec, Belgii, Włoch, Szwajcarii i Polski. Koncerty odbywają się w każdą niedzielę do 20 września w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Początek koncertu i uroczystości wręczenia Srebrnej Piszczałki zaplanowano na niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 16:00 w Archikatedrze św. Jana w Warszawie

Więcej informacji, bilety oraz pełny program festiwalu: www.kapitula.org.