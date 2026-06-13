Państwo europejskie? Polacy zabrali głos w sondażu

Social Changes w nowym sondażu zapytał Polaków o stosunek do stworzenia w przyszłości tzw. państwa europejskiego.

Państwo europejskie. Ponad połowa Polaków przeciw

57 proc. badanych jest przeciwnych takiemu rozwiązaniu. Wśród nich odpowiedź "raczej negatywny" stosunek wskazało 32 proc. badanych, zaś "zdecydowanie negatywny" – 25 proc.

Zwolennikami państwa europejskiego jest "raczej" 35 proc. respondentów. 8 proc. badanych wypowiedziało się "zdecydowanie pozytywnie".

Wyborcy PiS przeciwko, wybory KO za

Jeśli chodzi o wyborców poszczególnych partii, to najwięcej przeciwników takiego rozwiązania jest wśród zwolenników Prawa i Sprawiedliwości – 74 proc. Za utworzeniem państwa europejskiego opowiedziało się 26 proc. wyborców PiS.

W przypadku elektoratu Konfederacji negatywny stosunek do tej kwestii ma 68 proc., a pozytywny – 32 proc. wyborców Konfederacji.

Wśród najbardziej otwartych na stworzenie państwa europejskiego są wyborcy Koalicji Obywatelskiej. Za takim pomysłem opowiada się 63 proc., przeciwnych jest 37 proc. elektoratu KO.

W marcu przeprowadzono sondaż IBRiS, w którym zapytano "czy Polska powinna pozostać w Unii Europejskiej czy raczej ją opuścić?".

Na tak zadane pytanie, ponad połowa, bo 50,7 proc., respondentów odparła, że Polska powinna "zdecydowanie" pozostać we Wspólnocie. Odpowiedź "raczej pozostać" wybrało z kolei 22,1 proc. pytanych. Łącznie przeciwko polexitowi opowiedziało się więc 72,8 proc. uczestników badania.

Przekonanie o tym, że nasz kraj powinien "zdecydowanie" opuścić UE wyraziło zaledwie 6,7 proc. ankietowanych. Za tym, aby Polska "raczej" z niej wystąpiła było 16,2 proc. Wyniki te oznaczają, że łącznie jest 22,9 proc. zwolenników polexitu.

Badanie Social Changes zostało zrealizowane w dniach 5-9 czerwca 2026 roku metodą CAWI na panelu internetowym na próbie 1073 osób.

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