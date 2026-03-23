Tylu Polaków chce polexitu. Najnowszy sondaż

Nastroje Polaków wobec Unii Europejskiej ukazuje sondaż IBRiS przeprowadzony na zlecenie Polsat News. Jego uczestników zapytano, "czy Polska powinna pozostać w Unii Europejskiej czy raczej ją opuścić?".

Sondaż ws. członkostwa Polski w UE. Ilu Polaków chce polexitu?

Na tak zadane pytanie, ponad połowa, bo 50,7 proc., respondentów odparła, że Polska powinna "zdecydowanie" pozostać we Wspólnocie. Odpowiedź "raczej pozostać" wybrało z kolei 22,1 proc. pytanych. Łącznie przeciwko polexitowi opowiedziało się więc 72,8 proc. uczestników badania.

Przekonanie o tym, że nasz kraj powinien "zdecydowanie" opuścić UE wyraziło zaledwie 6,7 proc. ankietowanych. Za tym, aby Polska "raczej" z niej wystąpiła było 16,2 proc. Wyniki te oznaczają, że łącznie jest 22,9 proc. zwolenników polexitu.

Członkostwo w UE. Więcej strat czy korzyści?

To nie jedyne pytanie, zadane w tym badaniu. W drugim zapytano respondentów, jak ich zdaniem członkostwo w Unii Europejskiej wpłynęło na sytuację naszego kraju.

"Ponad połowa (56,5 proc.) respondentów sondażu dla Polsat News odpowiedziała, że Polska odniosła więcej korzyści niż strat. Przeciwnego zdania jest 18,1 proc. pytanych, natomiast 16,7 proc. uważa, że korzyści i straty zrównoważyły się. Odpowiedź 'nie wiem/trudno powiedzieć' wybrało 8,7 proc. badanych" – czytamy.

Badanie ogólnopolskie IBRiS dla Grupy Polsat przeprowadzono w dniach 19-22 marca. Zrealizowano je metodą CATI na grupie reprezentatywnej tysiąca Polaków.

W ostatnim czasie temat polexitu pojawia się w polskiej debacie publicznej głównie za sprawą polityków obozu rządzącego, na czele z Donaldem Tuskiem. "Dziś już nikt nie może mieć wątpliwości, że najbliższe wybory zdecydują o tym, czy Polska pozostanie w Europie i kto chce nas z niej wyprowadzić. Musimy wspólnie zastopować politycznych szaleńców" – pisał premier, w kontekście "wojny o SAFE".

