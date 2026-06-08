"Udało się uniknąć najgorszego". Ukraińskie media o wizycie Budanowa

"W czasie rozmów, jakie przeprowadził w Warszawie w piątek i sobotę szef Biura Prezydenta Ukrainy, generał Kyryło Budanow, udało się uniknąć 'najgorszego scenariusza'" – pisze w poniedziałek ukraińska agencja informacyjna RBK-Ukraina. "W rezultacie pracy szefa Biura Prezydenta Ukrainy i całego zespołu udało się uniknąć najgorszego scenariusza, z poszanowaniem naszych narodowych interesów i szacunkiem dla naszych partnerów" – poinformowało źródło w administracji prezydenta Ukrainy.

Według agencji RBK, rozmowy Budanowa w Polsce dotyczyły "znacznie trudniejszych spraw niż kwestia orderów", a Ukraina jest nastawiona na "rozwój konstruktywnej współpracy strategicznej".

Bez porozumienia

Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow przebywał w Warszawie w piątek i sobotę (5-6 czerwca). Spotkał się m.in. z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Grodeckim, wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim i szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. Z nieoficjalnych informacji WP wynika, że Kijów szuka wyjścia z kryzysu i rozważa zmianę nazwy jednostki wojskowej odwołującej się do UPA. Jednak rozmowy w Warszawie zakończyły się bez porozumienia.

Jest komentarz premiera. Donald Tusk zwrócił się do prezydentów Polski i Ukrainy. "Ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do Prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Współpraca leży w interesie obu naszych państw i narodów, a konflikt w interesie Moskwy. To chyba oczywiste dla nas wszystkich" – napisał w serwisie X.

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