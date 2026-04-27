Ważny apel przed pogrzebem Łukasza Litewki. "Prosimy o uszanowanie"

Uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki zostały zaplanowane na najbliższą środę. Rozpoczną się o godz. 13.30 w kościele parafialnym pw. św. Joachima przy ul. Popiełuszki 46 w Sosnowcu. Po mszy świętej orszak pogrzebowy uda się na cmentarz przy ul. Zuzanny. Wiadomo już, że uroczystość będzie miała charakter państwowy.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Ważny apel bliskich

W niedzielę na kilka dni przed ostatnim pożegnaniem tragicznie zmarłego posła na jego oficjalnym profilu w mediach społecznościowych pojawił się ważny apel.

"Wiemy, że wielu z Was chciałoby pożegnać Łukasza w środę. Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci. On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro. Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli" – czytamy.

Tragiczna śmierć posła Litewki

Łukasz Litewka zginął w czwartek w tragicznym wypadku. Jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Kierowca mitsubishi, 57-letni mieszkaniec Sosnowca, został w piątek przesłuchany, a następnie usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu za to od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej przychylił się do wnioski prokuratury i zgodził się na zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci 3-miesięcznego aresztu. 57-latek będzie mógł jednak opuścić areszt, jeśli wpłaci 40 tys. zł kaucji.

Łukasz Litewka był posłem Lewicy. Mandat poselski uzyskał startując w wyborach parlamentarnych w 2023 roku z ostatniego miejsca na liście tej partii. Zdobył wówczas 40 579 głosów, wyprzedzając Włodzimierza Czarzastego, który startował z pierwszego miejsca. Łukasz Litewka słynął z działalności charytatywnej na rzecz osób najbardziej potrzebujących i zwierząt.

