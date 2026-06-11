Opóźnienia w dostawach rakiet do Patriotów. Niepokojące wieści dla Polski

Amerykański koncern Lockheed Martin przyznał, że nie jest w stanie określić, kiedy rakiety trafią do poszczególnych sojuszników Stanów Zjednoczonych. Wśród państw oczekujących na dostawy wymieniana jest także Polska. O sprawie poinformował "Financial Times", przytaczając wypowiedź Briana Dunna, wiceprezesa ds. strategii i rozwoju biznesowego w dziale rakiet i systemów kierowania ogniem Lockheed Martin. Podczas targów lotniczych ILA w Berlinie przedstawiciel producenta miał skierować "ostrzegawczy sygnał" do użytkowników systemów Patriot, w tym Niemiec, Japonii, Polski, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej.

Lockheed Martin: Nie mamy wpływu na dystrybucję rakiet

Powodem problemów są niedobory pocisków PAC-3, które – jak wskazano – zostały dodatkowo pogłębione przez wojnę z Iranem. Rakiety PAC-3 stanowią podstawowe uzbrojenie systemów Patriot służące do zwalczania pocisków balistycznych oraz manewrujących. – Nie mamy wpływu na dystrybucję pocisków. Nie możemy powiedzieć, gdzie się znajdziecie na liście. Departament Wojny dużo mówi o tym, jak zreorganizują system, kto otrzyma pociski jako pierwszy. Nie mamy nad tym kontroli – powiedział Dunn.

Przedstawiciel Lockheed Martin podkreślał jednocześnie, że firma stara się zwiększać moce produkcyjne. Zgodnie z informacjami przytoczonymi przez "Financial Times", koncern zobowiązał się w ramach wartego 4,7 mld dolarów kontraktu z Pentagonem do zwiększenia produkcji pocisków PAC-3 z około 650 sztuk rocznie do 2000 rocznie do 2033 roku.

USA ostrzegały już w maju

To kolejne ostrzeżenie dotyczące amerykańskich dostaw uzbrojenia dla europejskich sojuszników. Już na początku maja pojawiły się informacje, że Waszyngton uprzedził Polskę, Wielką Brytanię, Litwę i Estonię o możliwych długich opóźnieniach w realizacji dostaw broni.

Według tych doniesień wojna z Iranem miała prowadzić do wyczerpywania amerykańskich zapasów uzbrojenia. Wskazywano, że opóźnienia mogą objąć część wcześniej zakontraktowanych dostaw.

Polska może produkować rakiety do Patriotów

Jednocześnie pod koniec maja wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk poinformował, że po rozmowach przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych Polska uzyskała wstępną zgodę Departamentu Stanu na produkcję rakiet do systemów Patriot w krajowym przemyśle obronnym. Jak podkreślał wiceszef MON, początkowo strona amerykańska podchodziła do tego pomysłu sceptycznie, jednak po negocjacjach stanowisko miało ulec zmianie. Według nieoficjalnych informacji chodzi o pociski PAC-3 MSE, czyli podstawowe efektory przeznaczone do zwalczania pocisków balistycznych metodą hit-to-kill.

Resort obrony wskazuje również, że rozmowy obejmują możliwość wspólnej produkcji innych rodzajów uzbrojenia, w tym rakiet do systemów HIMARS oraz pocisków Hellfire.

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