Marsz Powstania Warszawskiego. Sąd stanął po stronie organizatorów

"Wygraliśmy! Marsz Powstania Warszawskie jest bezpieczny! Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił skandaliczną decyzję wojewody mazowieckiego! Absurdalna próba zablokowania naszego zgromadzenia legła w gruzach. Prawda i sprawiedliwość zwyciężyły!" – przekazał za pośrednictwem platformy X Robert Bąkiewicz, prezes stowarzyszenia Roty Marszu Niepodległości.

Podziękował prawnikom za ich "profesjonalizm, ogromną pracę i kapitalną walkę na sali sądowej", a także wszystkim sympatykom, darczyńcom i patriotom. "To Wasze wsparcie, wpłaty na koszty prawne, udostępnienia i wiara w nasze zwycięstwo dały nam siłę do tej batalii. Pokazaliśmy po raz kolejny, że kiedy jesteśmy razem, żadna urzędnicza machina nie jest w stanie nas zatrzymać! Żadna polityczna presja nie zablokuje Polakom możliwości oddania hołdu Bohaterom!" – napisał Bąkiewicz.

Kolejny spór organizatorów z wojewodą

Wcześniej wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski odmówił nadania Marszowi Powstania Warszawskiego statusu zgromadzenia cyklicznego. Podstawą odmowy było kwestionowanie tego, kto w poprzednich latach był organizatorem wydarzenia. Żeby przyznać status cykliczności, przepisy wymagają, aby w okresie trzech poprzednich lat zgromadzenia były organizowane przez ten sam podmiot. Wojewoda stwierdził, że warunek ten nie został spełniony, bo choć w ubiegłym roku wydarzenie odbyło się pod nazwą tego samego stowarzyszenia, to doszło do zmiany organizatora.

Niemal identyczny spór między organizatorami a wojewodą miał miejsce rok temu. Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości ubiegało się bezskutecznie o możliwość organizowania zgromadzenia cyklicznego w latach 2025-2027.

Decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie oznacza, ze 1 sierpnia Marsz Powstania Warszawskiego po raz kolejny przejdzie ulicami stolicy. Zgromadzenie tradycyjnie rozpocznie się o godz. 17:00, w Godzinę "W". Pochód wyruszy jak zawsze z ronda Romana Dmowskiego. Nie wiadomo jednak, czy wydarzenie będzie miało status cyklicznego, czy też zostanie formalnie zgłoszone w innym trybie.

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