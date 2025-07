"Wygraliśmy przed sądem z wojewodą!". Marsz 1 sierpnia się odbędzie

Już za kilka dni odbędą się obchody 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W piątek (25 lipca) Robert Bąkiewicz przekazał, że wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski odmówił zgody na cykliczne zgromadzenie Marszu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia. Jak zaznaczył, decyzja zapadła w ostatnim możliwym terminie, pomimo tego, że wniosek o rejestrację wydarzenia został złożony już w październiku ubiegłego roku.

"Musieliśmy zgłosić zgromadzenie jako osoba fizyczna, a nie jako stowarzyszenie – bo wcześniej bezprawnie zablokował je Rafał Trzaskowski, a decyzję tę podtrzymały warszawskie sądy: Okręgowy i Apelacyjny. Dlaczego więc teraz Wojewoda uznaje to za przeszkodę? Przecież Sąd Najwyższy przyznał nam rację – uznając, że zgromadzenie cykliczne było ważne i funkcjonowało. To nie my przerwaliśmy ciągłość – to bezprawne działania władz i sądów nam to uniemożliwiły" – napisał Bąkiewicz, który jest prezesem Stowarzyszenia Roty Niepodległości oraz jednym z liderów Ruchu Obrony Granic.

Nagły zwrot ws. Marszu Powstania Warszawskiego

"Wygraliśmy przed Sądem Okręgowym sprawę o cykliczność zgromadzenia Marsz Powstania Warszawskiego z Wojewodą Mazowieckim! To potwierdzenie, że prawo było po naszej stronie od początku" – poinformował w sobotę za pośrednictwem platformy X Robert Bąkiewicz.

"1 sierpnia, godz. 17:00 – spotykamy się na Rondzie Dmowskiego w Warszawie! Dołączcie i uczcijmy razem bohaterów Powstania Warszawskiego!" – dodał. I zaapelował o wpłaty, które pozwolą zrealizować przedsięwzięcie.

twitter

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. i trwało 63 dni. Pomimo bohaterskiego oporu stawianego Niemcom, zryw upadł na początku października 1944 r. Niemcy krwawo mścili się na Polakach za to, że ośmielili się im przeciwstawić.

Decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego zapadła 31 lipca 1944 r. około godz. 18:00. Na pamiątkę wybuchu walk, w Godzinę "W", co roku Polacy upamiętniają bohaterskie walki o stolicę. O godz. 17:00 w Warszawie i wielu innych miastach w Polsce wyją syreny oraz biją dzwony kościołów. Przez minutę zarówno piesi, jak i kierowcy zatrzymują się, aby oddać hołd powstańcom.

Czytaj też:

Apel Powstańców zignorowany. Tomasz Wolny ponownie zabrał głos