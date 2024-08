Godzina "W". Upamiętniono 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Powstanie Warszawskie trwało 63 dni. Pomimo bohaterskiego oporu stawianego Niemcom, zryw upadł na początku października 1944 roku. Niemcy krwawo mścili się na Polakach za to, że ośmielili się im przeciwstawić. Decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego zapadła 31 lipca 1944 roku około godziny 18:00. Zdecydowano, że zryw rozpocznie się kolejnego dnia, 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.

Na pamiątkę wybuchu walk, w Godzinę "W", co roku Polacy upamiętniają bohaterskie walki o stolicę. O godz. 17. w Warszawie i wielu innych miastach Polski zawyły syreny oraz dzwony kościołów. Przez minutę zarówno piesi, jak i kierowcy, zatrzymali się, aby oddać hołd powstańcom. W stolicy ludzie zgromadzili się już tradycyjnie na rondzie Romana Dmowskiego, na placu Zamkowym, hołd oddano także z barek na Wiśle oraz na wojskowych Powązkach, przy pomniku Gloria Victis.

W mediach społecznościowych publikowane są kolejne wpisu ukazujące to, jak celebrowano Godzinę "W".

Z "patelni" w stolicy wyruszył Marsz Powstania Warszawskiego. Z kolei o godz. 18.30 na Placu Krasińskich odbędzie się wspólne śpiewanie piosenek powstańczych.

Rzeź Woli. Prezydent Duda upamiętnił ofiary

W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego prezydent Andrzej Duda tradycyjnie pojawił się w miejscu upamiętnienia na tragicznie doświadczonej wówczas dzielnicy Wola, by oddać hołd Powstańcom i przypomnieć o eksterminacji przeprowadzonej przez SS-manów i niemieckie oddziały. Głowa państwa złożyła kwiaty i wygłosiła kilkuminutowe przemówienie.

– Mniej więcej do 12 sierpnia 1944 r. tutaj na Woli, w tej części Warszawy wymordowano około 60 tys. cywilów. Nie żołnierzy, nie powstańców, tylko zwykłych mieszkańców – powiedział prezydent, przypominając o brutalnych metodach działania hitlerowców w trakcie Rzezi Woli. – Na ulicach i placach Woli zebrano kilkanaście ton popiołów […] Jest to miejsce kaźni. Chcę podziękować wszystkim, którzy dbają o to miejsce, przynoszą tu kwiaty, porządkują i pilnują, żeby pamięć została zachowana – powiedział Duda w Miejscu Pamięci Ofiar Rzezi Woli.

