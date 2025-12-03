Tajemnicza śmierć młodego Francuza w Warszawie. Policja wystosowała apel

Dramat rozegrał się w nocy z 24 na 25 maja br. w centrum Warszawy. 20-latek szedł ul. Jasną w kierunku przystanku Centrum 03 przy ul. Marszałkowskiej. Mężczyzna był bardzo pobudzony i nie miał na sobie koszulki.

20-letni obywatel Francji został przewieziony do szpitala na Ochocie, gdzie zmarł.

Tajemnicza śmierć w Warszawie. Policja prosi o pomoc

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa III (Ochota, Ursus, Włochy) poszukują świadków zdarzenia, które miało miejsce w nocy z 24 na 25 maja br. przy ul. Jasnej 1 w Warszawie. Mundurowi prowadzą postępowanie w tej tajemniczej sprawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota.

"20-letni mężczyzna – obywatel Francji wyszedł z ul. Jasnej 1, udał się w kierunku przystanku Centrum 03 przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie. Mężczyzna był bardzo pobudzony i nie miał na sobie koszulki. Mężczyzna został przewieziony do szpitala przy ul. Lindleya 4, gdzie nastąpił jego zgon. Świadkowie zdarzenia lub osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek informacji w tej sprawie proszone są o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa III pod numerem telefonu 47 723 93 50. Informacje można również przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]" – czytamy w komunikacie.

