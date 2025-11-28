"Odjechał peron". Tusk pochwalił się cudzym sukcesem

W piątek premier Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych nagranie, które opatrzył komentarzem: "Robi wrażenie, co?". Chodzi o Dworzec Zachodni w Warszawie.

– Warszawa. Nowy Dworzec Zachodni. Robimy, nie gadamy. Zobaczcie, robi wrażenie, co? – mówi na nagraniu szef rządu.

Otwarcie przejścia podziemnego pod Dworcem Zachodnim w Warszawie

O godzinie 12:00 w piątek kolejarze otworzą przejście podziemne pod Dworcem Zachodnim w Warszawie. W piątek budynek dworca zostanie podświetlony. Na odwiedzających czekać będą liczne atrakcje.

Warszawa Zachodnia to największa stacja kolejowa w Polsce. Obsługuje do 1 tys. pociągów dziennie. Według szacunków kolejarzy, z dworca oraz nowego przejścia podziemnego, będzie korzystać ponad 100 tys. osób każdego dnia.

Morawiecki: Tusk znów firmuje cudzy sukces

Były premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do wpisu szefa rządu, napisał na platformie X, że "premier Tusk znów firmuje cudzy sukces". "Dworzec Zachodni nie jest dziełem jego rządu – nawet w ułamku" – dodał.

Mateusz Morawiecki poinformował, że "przebudowa stacji ruszyła za naszych rządów: przetarg w 2019 roku, umowa – 7 lipca 2020 roku".

"To jest inwestycja za ok. 2,1 mld zł, dopięta i rozpoczęta długo przed powrotem Tuska do polskiej polityki. Fakty są jasne: my rozpoczęliśmy i zabezpieczyliśmy inwestycję, oni przecinają wstęgi. Polska potrzebuje uczciwego rozwoju, a nie polityków, którym odjechał peron" – napisał były szef rządu.

