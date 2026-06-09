Tajwan i Polska zacieśniają współpracę. Jest ruch polskiego rządu

Największe zainteresowanie budzą pytania o potencjalne wielomiliardowe inwestycje tajwańskich firm w Polsce. W ostatnich tygodniach przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii sugerowali, że Polska może stać się główną europejską bazą dla tajwańskich inwestorów technologicznych. Rozmowy między Polską a Tajwanem dotyczą nie tylko elektromobilności, lecz także półprzewodników, infrastruktury AI oraz nowoczesnych centrów ICT, podkreślono. ISBnews jest patronem medialnym wydarzenia.

Polska liczy na tajwańskie inwestycje w nowe technologie

– Liczymy na dynamiczny wzrost inwestycji związanych z polskim sektorem pojazdów elektrycznych, a także rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji, półprzewodnikami i technologiami dronowymi. Rozwój tych sektorów jest częścią szerszej strategii cyfryzacji państwa. Tajwańskie inwestycje w Polsce otrzymają niezbędne wsparcie – powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, cytowany w komunikacie.

Jednym z najczęściej dyskutowanych tematów jest potencjalna współpraca pomiędzy Hon Hai Technology Group a ElectroMobility Poland przy budowie polskiego hubu elektromobilności. W ramach forum czołowi eksperci i przedstawiciele branży z Tajwanu i Europy omówią przyszłość sztucznej inteligencji, transformacji cyfrowej, odpornych łańcuchów dostaw oraz nowych technologii.

Podczas forum omówione zostaną również możliwości współpracy w zakresie sztucznej inteligencji, mobilności przyszłości, technologii dronów oraz innowacji przemysłowych. Wydarzenie, skupiające liderów technologicznych, decydentów politycznych oraz przedstawicieli branży, ma na celu wzmocnienie współpracy między Tajwanem a Europą oraz nawiązanie nowych partnerstw w kluczowych sektorach wzrostu gospodarczego, wskazano w materiale.

Odbudowa Ukrainy jednym z głównych tematów forum

"Taiwan-Europe Supply Chain Resilience Forum w Warszawie ma być również platformą prezentacji wspólnych projektów związanych z branżą dronową, sztuczną inteligencją i zieloną energią. W dyskusjach udział wezmą przedstawiciele tajwańskich organizacji branżowych oraz polskich instytucji technologicznych, w tym środowisk związanych z superkomputerami i sztuczną inteligencją. Jest to szczególnie istotne w kontekście rosnącego znaczenia bezpieczeństwa technologicznego w Europie. Odbudowa Ukrainy pokazała, jak ważną rolę odgrywają autonomiczne systemy bezzałogowe, odporne łańcuchy dostaw oraz niezależne kompetencje technologiczne. Taiwan Expo 2026 ma odpowiadać właśnie na te wyzwania. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie koncentruje się na budowaniu 'odpornych łańcuchów dostaw', transformacji cyfrowej oraz zielonej gospodarce" – czytamy dalej.

Możliwości inwestycyjne, współpraca międzynarodowa oraz rola biznesu w odbudowie Ukrainy będą głównymi tematami specjalnego wydarzenia "Ukraine Rebuild Seminar", które odbędzie się 23 czerwca podczas Taiwan Expo Europe 2026 w Warszawie. Wydarzenie zgromadzi przedstawicieli samorządów, organizacji biznesowych oraz ekspertów zaangażowanych w odbudowę ukraińskiej infrastruktury i gospodarki. Organizatorzy podkreślają, że odbudowa Ukrainy jest jednym z trzech głównych filarów całego wydarzenia, obok budowania odpornych łańcuchów dostaw oraz wzmacniania współpracy gospodarczej między Europą a Tajwanem. Seminarium zaprezentuje eksperckie analizy dotyczące najbardziej perspektywicznych sektorów powojennej odbudowy, możliwości inwestycyjnych dla zagranicznych firm oraz praktycznych aspektów realizacji projektów infrastrukturalnych i przemysłowych. Program obejmuje prezentacje poświęcone rynkowi ukraińskiemu, mechanizmom współpracy inwestycyjnej oraz regulacjom dotyczącym projektów realizowanych z udziałem kapitału zagranicznego. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele władz miasta Lwowa, European Business Association oraz Union of Ukrainian Entrepreneurs. Odbudowa Ukrainy odgrywa coraz większą rolę w relacjach gospodarczych pomiędzy Polską, Ukrainą, Tajwanem i Japonią. Według organizatorów Taiwan Expo Europe 2026 Polska ma pełnić funkcję regionalnego hubu współpracy przemysłowej i technologicznej związanej z przyszłą odbudową powojenną tego kraju.

Taiwan Expo 2026 in Europe odbędzie się w Warszawie w dniach 22-24 czerwca. Wydarzenie to połączenie targów oraz forum, w czasie którego tajwańscy i polscy przedstawiciele biznesu, samorządów, a także organizacji rządowych będą rozmawiać o poszerzeniu bilateralnej współpracy. Targi skupiają firmy z sektorów zaawansowanych technologii, prezentujące najnowsze rozwiązania i produkty. Stanowią platformę do nawiązywania relacji biznesowych, spotkań B2B oraz inicjowania projektów inwestycyjnych. Program obejmuje również forum eksperckie i prezentacje branżowe. Organizacja wydarzenia w Polsce ma na celu dalsze zacieśnianie współpracy gospodarczej między Europą a Tajwanem oraz wsparcie przyszłych inwestycji.

Tajwan Expo 2026 in Europe jest organizowane przez TITA (the Taiwan International Trade Administration (TITA) of the Ministry of Economic Affairs) oraz TAITRA (Taiwan External Trade Development Council).

Czytaj też:

Rekordowa wymiana handlowa Polski. Partnerem azjatyckie państwoCzytaj też:

Minister zapowiada: W 2029 r. z taśmy zjedzie polski samochód elektryczny