Rekordowa wymiana handlowa Polski. Partnerem azjatyckie państwo

Jak podkreśla strona tajwańska, to dopiero początek silniejszego trendu wzrostowego. Takie informacje podali organizatorzy wydarzenia "Taiwan Expo Europe". Rząd Tajwanu wskazuje, że w najbliższych latach istnieje realna szansa na pobicie tych wyników, napędzana zarówno rosnącym popytem na zaawansowane technologie, jak i pogłębiającą się współpracą inwestycyjną.

Wzrost eksportu z Tajwanu do Polski o ponad 26 proc. oraz stabilny wzrost importu z Polski potwierdzają, że relacje handlowe wchodzą w fazę przyspieszonej ekspansji. Dlatego między innymi strona tajwańska podjęła decyzję o organizacji w Polsce wydarzenia "Taiwan Expo 2026 in Europe", które odbędzie się w Warszawie w dniach 22-24 czerwca. ISBnews jest patronem medialnym wydarzenia.

Wymiana handlowa o wartości ponad 2,5 mld dolarów

Całkowity wolumen wymiany handlowej między Tajwanem a Polską wyniósł w 2025 r. 2,541 mld USD, co stanowi wzrost o 22,4 proc. w porównaniu z rokiem 2024. Z tej kwoty eksport Tajwanu do Polski wyniesie około 2,026 mld USD, co oznacza wzrost o 26,2 proc., natomiast import z Polski wyniesie około 481 mln USD, co oznacza wzrost o 8,29 proc. Stosunki gospodarcze i handlowe pomiędzy Polską a Tajwanem rozwijają się dynamicznie. Tajwan jest siódmym największym partnerem handlowym Polski w Azji. Polska eksportuje na Tajwan m.in. wyroby przemysłu elektromaszynowego, przemysłu chemicznego, a także produkty spożywcze. Z Tajwanu do Polski importowane są m.in. produkty dla przemysłu elektromaszynowego (panele LCD, półprzewodniki i inne części elektroniczne), wyroby metalurgiczne oraz pojazdy mechaniczne i ich części. Wymiana handlowa charakteryzuje się deficytem po stronie polskiej, podano.

"Odporność łańcucha dostaw stanowi kluczowy priorytet w dzisiejszej gospodarce światowej. W ostatnich latach stosunki między Tajwanem a Polską stały się coraz bliższe, otwierając nowe możliwości pogłębienia współpracy, między innymi poprzez takie inicjatywy jak Taiwan Expo 2026 w Europie" – podkreślił Minister Gospodarki Tajwanu Kung Ming-hsin, cytowany w komunikacie.

W Polsce obecnych jest ponad 40 firm z kapitałem tajwańskim. Strona tajwańska ocenia, że bezpośrednie inwestycje tajwańskie wynoszą ok. 100 mln USD, i że generują ok. 3000 miejsc pracy. Z perspektywy makroekonomicznej rozwój relacji wpisuje się w szerszy proces przebudowy globalnych łańcuchów dostaw oraz dywersyfikacji kierunków handlu w Europie. Polska, jako największa gospodarka Europy Środkowo-Wschodniej, korzysta na relokacji produkcji i rosnącym znaczeniu regionu jako zaplecza przemysłowego dla Unii Europejskiej. Tajwan z kolei wzmacnia swoją obecność w Europie, odpowiadając na zapotrzebowanie na komponenty elektroniczne, rozwiązania ICT oraz technologie wspierające transformację energetyczną i cyfrową.

Tajwańskie firmy w Polsce coraz częściej produkują

Istotnym czynnikiem wzrostu pozostają bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które wzmacniają lokalne ekosystemy przemysłowe i transfer technologii. Tajwańskie firmy rozwijają działalność w Polsce nie tylko w obszarze dystrybucji i serwisu produktów ICT, ale coraz częściej także w produkcji i zaawansowanych usługach. Nowe projekty – obejmujące m.in. elektronikę samochodową, przemysł spożywczy czy materiały przemysłowe – wskazują na rosnącą rolę Polski jako centrum operacyjnego dla regionu, podkreślono.

"Rosnąca skala współpracy znajduje odzwierciedlenie w planach kolejnych partnerstw oraz inicjatyw biznesowych. Polska przyciąga inwestorów stabilnym otoczeniem makroekonomicznym, dostępem do wykwalifikowanej siły roboczej oraz strategicznym położeniem w obrębie jednolitego rynku UE. To właśnie te czynniki zadecydowały o wyborze Polski jako gospodarza drugiej edycji Taiwan Expo 2026 w Europie – wydarzenia, które ma dodatkowo wzmocnić relacje gospodarcze i otworzyć nowe możliwości dla biznesu" – czytamy dalej.

Taiwan Expo 2026 in Europe odbędzie się w Warszawie w dniach 22-24 czerwca. Wydarzenie to połączenie targów oraz forum, w czasie którego tajwańscy i polscy przedstawiciele biznesu, samorządów, a także organizacji rządowych będą rozmawiać o poszerzeniu bilateralnej współpracy. Targi skupiają firmy z sektorów zaawansowanych technologii, prezentujące najnowsze rozwiązania i produkty. Stanowią platformę do nawiązywania relacji biznesowych, spotkań B2B oraz inicjowania projektów inwestycyjnych. Program obejmuje również forum eksperckie i prezentacje branżowe. Organizacja wydarzenia w Polsce ma na celu dalsze zacieśnianie współpracy gospodarczej między Europą a Tajwanem oraz wsparcie przyszłych inwestycji.

Tajwan Expo 2026 in Europe jest organizowane przez TITA (the Taiwan International Trade Administration (TITA) of the Ministry of Economic Affairs) oraz TAITRA (Taiwan External Trade Development Council).

