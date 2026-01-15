Dzieje się w Azji Wschodniej. Dwa państwa zacieśniają współpracę

Filipiny i Japonia podpisały w czwartek dwa istotne porozumienia obronne, w tym umowę umożliwiającą wzajemną wymianę zaopatrzenia i usług między siłami zbrojnymi – poinformowała amerykańska agencja Reutera. Oba kraje intensyfikują współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa w obliczu rosnącej potęgi Chin.

Zacieśnianie współpracy obronnej Japonii i Filipin

Umowa o Zakupie i Współpracy, której celem jest usprawnienie dostaw zaopatrzenia i usług między wojskami obu państw, została zawarta kilka miesięcy po wejściu w życie przełomowego traktatu o wzajemnym dostępie – kluczowego elementu współpracy dwóch najbliższych azjatyckich sojuszników Stanów Zjednoczonych.

Minister spraw zagranicznych Japonii, Toshimitsu Motegi, podpisał dokumenty w Manili podczas dziewięciodniowej wizyty obejmującej Bliski Wschód i Azję. Razem z filipińską minister Theresą Lazaro ogłosili także przyznanie Filipinom 6 milionów dolarów oficjalnej pomocy na rzecz bezpieczeństwa. Środki mają zostać przeznaczone na budowę magazynów dla pontonów o sztywnym kadłubie, przekazanych wcześniej przez Japonię w celu wzmocnienia filipińskiej marynarki wojennej.

Partnerstwo strategiczne

Władze Japonii wyraziły zarazem zaniepokojenie narastającymi napięciami morskimi w Azji Wschodniej, sprzeciwiając się wszelkim jednostronnym próbom zmiany status quo. Podkreśliła również wsparcie dla bezpieczeństwa morskiego Filipin, wpisujące się w szersze trójstronne inicjatywy współpracy z USA.

"Sekretarz i ja potwierdziliśmy znaczenie trójstronnej współpracy Japonii, Filipin i Stanów Zjednoczonych w obliczu coraz trudniejszego otoczenia strategicznego" – powiedział Motegi na wspólnej konferencji prasowej. Japonia podtrzymała również poparcie dla orzeczenia Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze z 2016 roku, które odrzuciło rozległe roszczenia Chin do Morza Południowochińskiego – decyzji odrzuconej przez Pekin.

Lazaro zwróciła wagę promowania praworządności oraz wolności żeglugi i przelotu, zaznaczając, że Japonia pozostaje dla Filipin kluczowym partnerem strategicznym. Wizyta Motegiego odbywa się w momencie, gdy Filipiny obejmują przewodnictwo w ASEAN, a napięcia w Cieśninie Tajwańskiej ponownie rosną.

