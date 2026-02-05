Iran, Tajwan, Ukraina. Trump i Xi omówili kilka kwestii geopolitycznych

Trump powiedział, że rozmowa dotyczyła kluczowych tematów, w tym handlu, spraw wojskowych, kwestii statusu Tajwanu, sprawy Iranu, wojny Rosji z Ukrainą oraz zwiększonych zakupów przez Chiny amerykańskich produktów energetycznych i rolnych.

Trump powiedział, że Xi zgodził się znacząco zwiększyć chińskie zakupy amerykańskiej soi. Import ma sięgnąć 20 milionów ton w tym sezonie, w porównaniu z 12 milionami w poprzednich latach.

Trump: Relacje są niezwykle dobre

"Wszystko bardzo pozytywne" – napisał Trump. "Relacje z Chinami, a także moje osobiste relacje z prezydentem Xi, są niezwykle dobre i oboje zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest, aby tak pozostało"– zapewnił, wyrażając optymizm w odniesieniu do przyszłości stosunków amerykańsko-chińskich. "Wierzę, że w ciągu najbliższych trzech lat mojej prezydentury zostanie osiągniętych wiele pozytywnych rezultatów, związanych z prezydentem Xi i Chińską Republiką Ludową!" – powiedział.

Rozmowa miała miejsce kilka godzin po wideokonferencji Xi Jinpinga z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem. Spotkanie przywódców dwóch światowych mocarstw jest planowane na kwiecień. Trump przyjedzie wówczas do Pekinu, a kilka miesięcy później przewodniczący Komunistycznej Partii Chin odwiedzi go w Waszyngtonie.

Xi Jinping: Rozwiążemy problemy

Chińska agencja prasowa podała, że po rozmowie z Trumpem Xi Jinping potwierdził, że utrzymuje dobrą komunikację z amerykańskim prezydentem. Xi wyraził nadzieję na wzajemną współpracę i zrozumienie, by "pewnie sterować gigantycznym statkiem stosunków chińsko-amerykańskich pomimo wiatru i burz oraz osiągnąć więcej wielkich i dobrych rzeczy" w ramach pokojowego współistnienia.

"Chiny zawsze mówią to, co mają na myśli, i dotrzymują słowa czynom i osiągają rezultaty. Jeśli obie strony będą działać w tym samym kierunku, w duchu równości, szacunku i wzajemnych korzyści, z pewnością znajdziemy sposób na rozwiązanie wzajemnych problemów" – powiedział Xi, cytowany przez Xinhua.

Chiński prezydent powiedział, że zarówno Państwo Środka, jak i Stany Zjednoczone mają w tym roku ważne punkty w swoich agendach: Chiny rozpoczną realizację 15. Planu Pięcioletniego, a USA będą obchodzić 250. rocznicę uzyskania niepodległości. Chiny będą gospodarzem spotkania liderów gospodarczych APEC, a Stany Zjednoczone – szczytu G20.

"Tajwan jest terytorium Chin"

Xi powiedział, że obie strony powinny postępować zgodnie ze wspólnymi ustaleniami, jakie osiągnęły, zacieśnić dialog i komunikację, odpowiednio zarządzać różnicami i rozwijać praktyczną współpracę.

Przywódca Chin podkreślił, że kwestia Tajwanu jest najważniejszą w stosunkach chińsko-amerykańskich. Tajwan jest terytorium Chin, a Chiny muszą chronić swoją suwerenność i integralność terytorialną i nigdy nie dopuszczą do odłączenia Tajwanu – powiedział. Xi powiedział, że Waszyngton musi ostrożnie podchodzić do kwestii sprzedaży broni Tajwanowi.

