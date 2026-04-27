Kaczyński uderza w rząd Tuska. "Pacjenci zostawieni bez opieki"

"Jednym z kryzysów wywołanych przez rząd Tuska jest zapaść służby zdrowia: dziura budżetowa w NFZ, ograniczenia w dostępie do świadczeń medycznych, wydłużające się kolejki do lekarzy, pacjenci pozostawieni bez opieki..." – napisał na X Jarosław Kaczyński.

"W dodatku rząd Tuska nie tylko nie chce rozmawiać, ale nawet wysłuchać problemów. Dialog społeczny nie istnieje. Albo znieczulica, albo totalna nieodpowiedzialność. Obudzą się? Czas uzdrowić służbę zdrowia! Mamy plan. Kandydat na premiera Przemysław Czarnek powołał zespół, który przygotuje w tej sprawie oczekiwane społecznie rozwiązania" – dodał Kaczyński.

NFZ tnie środki na badania. Dyrektor szpitala: Kilka osób umrze

Od 1 kwietnia NFZ finansuje tylko część kosztów badań wykonywanych ponad limit kontraktowy: 60 proc. w przypadku gastroskopii i kolonoskopii oraz 50 proc. dla rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Wcześniej pokrywał je w całości. Planowane są także dalsze zmiany w finansowaniu innych świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Zmiany zasad finansowania badań w rozmowie z portalem Zero.pl ocenił dr Krzysztof Żochowski, dyrektor Szpitala Powiatowego w Garwolinie i wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Pytany, jak wpłyną one na dostępność badań diagnostycznych i długość kolejek dla pacjentów, odpowiada wprost: – Kilka osób umrze. Ale rozumiem, że rząd ma to wliczone w koszty rozpadu systemu finansów publicznych i jest w stanie tą ofiarę ponieść.

Gdański szpital opóźnia rezonans i tomografię

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, czyli wysoko specjalistyczny szpital kliniczny działający przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, przekazał złe wieści swoim pacjentom.

"Szanowni Państwo! To są informacje, których nie lubimy zamieszczać, ale jesteśmy zmuszeni. One są konsekwencją decyzji, które nie zapadają w UCK. Chcielibyśmy Państwa przeprosić, ale w związku z wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia zmianami sposobu finansowania badań obrazowych, jesteśmy zmuszeni do zmiany terminów udzielania świadczeń z zakresu badań obrazowych TK (tomografia komputerowa) i MRI (rezonans magnetyczny)" – czytamy w komunikacie.

Dalej zaznaczono, że "nie dotyczy to pacjentów onkologicznych z ustalonym planem leczenia. O wszelkich zmianach w terminach badań będą Państwo informowani przez nasze call center. Szanowni Państwo, jeszcze raz przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość".

Polsce grożą sankcje? "Odkąd objęli władzę równia pochyła"Czytaj też:

"Nie wykorzystamy tego dla siebie". Inicjatorzy zbiórki odrzucają propozycje