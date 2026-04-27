Polsce grożą sankcje? "Odkąd objęli władzę równia pochyła"

Były premier zamieścił w mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym krytykuje rządy Koalicji Obywatelskiej. Polityk wskazuje na – jego zdaniem – katastrofalne skutki dla polskiej gospodarki.

"Co oznacza #RegresTuska ? Katastrofę finansów publicznych! Polska ma deficyt dużo większy, niż zakładał budżet – jak dotąd najwyższy w UE. Co obiecał rząd KO? Obniżkę podatków – zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, wzmocnienie strategicznej reguły wydatkowej, transparentność budżetu, konsolidację fiskalną etc. Co z tego zrealizował rząd KO? Nic. Budżet Polski, odkąd objęli władze, to równia pochyła, która prowadzi prosto w olbrzymią dziurę fiskalną Tuska i Domańskiego. " – napisał Morawiecki.

Były premier przekonuje, że jeżeli KO dalej będzie rządzić, to Polsce grozi między innymi obniżka ratingu, cięcia wydatków, podwyżki podatków, recesja i sankcje UE. "Nie stać nas na rząd, który nie umie zarządzać naszymi wspólnymi pieniędzmi! Czas na zmiany!" – dodał.

Morawiecki zamieścił grafikę opisującą galopujący deficyt państwa polskiego.

Najnowszy sondaż: PiS zyskuje poparcie, Koalicja Obywatelska traci

Polaków zapytano w nim o to, którą partię polityczną popierają. 32,97 proc. ankietowanych na tak zadane pytanie wskazało Koalicję Obywatelską. To jednak aż 2,78 pkt. proc. mniej niż w pomiarze tej pracowni z początku kwietnia. 29 proc. respondentów zadeklarowało chęć oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość. Wynik ten oznacza, że partia Jarosława Kaczyńskiego zyskała 1,72 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Ostatnie miejsce na podium należy do Konfederacji, na którą chce obecnie zagłosować 12 proc. Polaków.

Badanie wykazuje, że swoją reprezentację w Sejmie miałyby jeszcze trzy ugrupowania. To Nowa Lewica, która uzyskała 6,65 proc. wskazań, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą chce zagłosować 6,29 proc. ankietowanych oraz partia Razem która cieszy się poparciem 5,81 proc. uczestników sondażu.

