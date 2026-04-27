Zmiana w najnowszym sondażu. Ekspert nie kryje zdziwienia

Badanie, które ukazuje zmianę w nastrojach społecznych przeprowadził na zlecenie "Super Expressu" Instytut Badań Pollster.

Najnowszy sondaż: PiS zyskuje poparcie, Koalicja Obywatelska traci

Polaków zapytano w nim o to, którą partię polityczną popierają. 32,97 proc. ankietowanych na tak zadane pytanie wskazało Koalicję Obywatelską. To jednak aż 2,78 pkt. proc. mniej niż w pomiarze tej pracowni z początku kwietnia. 29 proc. respondentów zadeklarowało chęć oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość. Wynik ten oznacza, że partia Jarosława Kaczyńskiego zyskała 1,72 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Ostatnie miejsce na podium należy do Konfederacji, na którą chce obecnie zagłosować 12 proc. Polaków.

Partia Razem z reprezentacją w Sejmie

Badanie wykazuje, że swoją reprezentację w Sejmie miałyby jeszcze trzy ugrupowania. To Nowa Lewica, która uzyskała 6,65 proc. wskazań, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą chce zagłosować 6,29 proc. ankietowanych oraz partia Razem która cieszy się poparciem 5,81 proc. uczestników sondażu.

Wynoszącego 5 proc. progu wyborczego nie przekroczyłyby natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe (3,70 proc.) oraz Polska 2050 (2,67 proc.).

Zaskoczenia wynikami badania nie kryje prof. Kazimierz Kik.

– Poprawa notowań PiS jest zaskoczeniem – przyznał politolog w rozmowie z "Super Expressem". Jak podkreślił, w Europie umacniają się siły liberalne, a prawica jest w odwrocie. – Koalicja rządowa powinna rosnąć w sondażach: dobre relacje rządu z Francją, widoczne podczas wizyty prezydenta Macrona w Gdańsku, poprawiają notowania partii Donalda Tuska – wskazał prof. Kik.

Sondaż Instytutu Badań Pollster dla "Super Express" został przeprowadzony w dniach 21-22 kwietnia na próbie 1005 dorosłych Polaków.

