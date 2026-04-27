Zapytano Polaków o pierwszą damę. Zaskoczenie w najnowszym sondażu

O ocenę dotychczasowej postawy Marty Nawrockiej w roli pierwszej damy zapytano Polaków w najnowszym sondażu United Surveys przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski. Okazuje się, że choć polaryzacja polityczna wciąż jest widoczna, pierwsza dama przekroczyła barierę 50 proc. pozytywnych ocen. Badanie wykazuje, że znalazła uznanie nawet u co czwartego wyborcy koalicji rządzącej.

Polacy ocenili Martę Nawrocką. Wyniki najnowszego sondażu

Pozytywnie dotychczasową postawę małżonki Karola Nawrockiego ocenia 50,5 proc. respondentów, z czego 22,7 proc. z tej grupy "zdecydowanie pozytywnie" a 27,8 proc. – "raczej pozytywnie". Krytycznie pierwszą damę oceniło łącznie 31 proc. uczestników badania. 11,8 proc. respondentów z tej grupy wybrało odpowiedź "zdecydowanie negatywnie".

Wirtualna Polska zwraca uwagę na dość wysoki odsetek osób, które nie mają sprecyzowanej opinii na temat działalności Marty Nawrockiej. Wynosi on bowiem aż 18,5 proc.

Zaskakujący wynik pierwszej damy wśród wyborców koalicji rządzącej

Portal wskazuje również na fakt, że postać pierwszej damy budzi znacznie mniej negatywnych emocji niż polityka prowadzona przez jej męża. Popiera ją aż 73 proc. wyborców partii opozycyjnych. Co ciekawe, zaskakująco dobry wynik uzyskała ona wśród elektoratu koalicji rządzącej. "[...] w obozie koalicji rządzącej, który niemal jednomyślnie krytykuje prezydenta, Marta Nawrocka znajduje aprobatę u 25 proc. badanych (co czwarty wyborca). Dla porównania, w tym samym badaniu prezydenta Karola Nawrockiego pozytywnie oceniło jedynie 3 proc. wyborców koalicji" – czytamy.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 10-12 kwietnia 2026 roku, metodą CATI & CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych oraz ankiet internetowych), na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

Pierwsza dama powinna dostawać pensję? Polacy zabrali głosCzytaj też:

Nawrocka zabrała głos podczas szczytu w USA. Zwróciła uwagę na poważny problem