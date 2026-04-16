Pierwsza dama powinna dostawać pensję? Polacy zabrali głos

"Czy pierwsza dama powinna otrzymywać stałe miesięczne wynagrodzenie za pełnienie funkcji reprezentacyjnych?" – takie pytanie postawiono respondentom w sondażu przeprowadzonym przez Instytut Pollster na zlecenie "Super Expressu".

Niewielka większość, 51 proc. badanych, jest przeciwnych pensji dla żony prezydenta. Przyznanie pierwszej damie wypłaty popiera z kolei 49 proc. osób. Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

Tyle otrzymywałaby Marta Nawrocka

"SE" przypomina, że do Sejmu trafiła petycja dotycząca wynagrodzenia dla pierwszej damy. Zakłada ona, że małżonka głowy państwa przez pięć lat, czyli przez okres trwania kadencji prezydenta, miałaby otrzymywać świadczenie w wysokości pensji, którą otrzymywała zanim zaczęła pełnić rolę pierwszej damy.

Wyliczono, że w przypadku Marty Nawrockiej byłoby to około 5,5 tysięcy zł brutto – tyle zarabiała żona Karola Nawrockiego pracując w służbie celnej, zanim jej mąż wygrał wybory. Nawrocka przez 18 lat była ona funkcjonariuszką Służby Celnej i Krajowej Administracji Skarbowej. Zajmowała się sprawami o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa ekonomicznego Polski. Autorzy petycji podkreślali, że poświęcenie się na rzecz państwa i działalność na arenie międzynarodowej powinny być wsparte finansowo.

Polacy wskazali najlepszą pierwszą damę II RP. Jolanta Kwaśniewska wciąż bezkonkurencyjna

Za najlepszą pierwszą damę III Rzeczypospolitej aż 45,3 proc. respondentów uważa żonę prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Tak wynika z lutowego sondażu SW Research. Jak wskazuje Onet, wynik ten potwierdza niezwykłą trwałość jej pozytywnego wizerunku — niezależnie od mijających lat i zmian politycznych.

Co ciekawe, na drugim miejscu znalazła się Marta Nawrocka. Obecna pierwsza dama uzyskała w sondażu 16,7 proc. wskazań. "Jej wysoki rezultat może wynikać zarówno z rosnącej rozpoznawalności, jak i bieżącej obecności w debacie publicznej" – czytamy.

Ostatnie miejsce na podium należy do tragicznie zmarłej Marii Kaczyńskiej, którą za najlepszą pierwszą damę uznało 10,6 proc. osób biorących udział w badaniu. Taki wynik potwierdza, podkreśla serwis, że małżonka prezydenta Lecha Kaczyńskiego wciąż pozostaje jedną z bardziej cenionych postaci pełniących tę funkcję.

Na kolejnych miejscach znalazły się: Agata Kornhauser-Duda – 4,8 proc., Danuta Wałęsa – 4,2 proc. oraz Anna Komorowska – 2,6 proc.

Z kolei 15,7 proc. respondentów nie miało w tej kwestii sprecyzowanej opinii, tj. wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".