Nawrocka złożyła życzenia kolegom "z branży". "Kluczowe znaczenie"

Marta Nawrocka przez lata pracowała jako funkcjonariuszka KAS. Choć teraz odeszła z pracy, aby pełnić obowiązki pierwszej damy, nie zapomniała o kolegach z "branży". Złożyła im życzenia z okazji Dnia Krajowej Administracji Skarbowej.

"Składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom tej formacji. Wasze zaangażowanie i wysiłek na rzecz ochrony interesów Skarbu Państwa ma kluczowe znaczenie dla stabilności finansowej RP. Niech ten dzień przyniesie Wam radość i satysfakcję z wykonywanej pracy" – napisała na Facebooku.

"Z dużym sentymentem kieruję te słowa również dlatego, że przez wiele lat byłam funkcjonariuszką KAS i doskonale wiem, jak odpowiedzialna jest to służba" – dodała Nawrocka. Marta Nawrocka służbę rozpoczęła w 2007 roku. Zajmowała się zwalczaniem nielegalnego hazardu w Trójmieście oraz działalności zorganizowanych grup przestępczych prowadzących wytwarzanie i obrót nielegalnymi wyrobami tytoniowymi oraz alkoholem.

Obecnie pierwsza dama towarzyszy prezydentowi podczas podróży do Stanów Zjednoczonych. W niedzielę para prezydencka spotkała się z amerykańską Polonią w Doylestown. Wzięli tam udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej śp. premiera Jana Olszewskiego. Następnie Karol i Marta Nawroccy uczestniczyli we Mszy Św. w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej.

Głównym celem wizyty jest udział prezydenta Karola Nawrockiego w debacie generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Nawrocka w roli pierwszej damy

Mija półtora miesiąca, odkąd Marta Nawrocka sprawuje rolę pierwszej damy. Można ją zobaczyć przy prezydencie podczas oficjalnych wydarzeń, ale sama również angażuje się w działalność publiczną. Żona Karola Nawrockiego od początku budzi duże zainteresowanie mediów oraz opinii publicznej.

"Pierwszy miesiąc w nowej roli. Miesiąc pełen rozmów, spotkań i ciepła, którym nas obdarzacie. Dziękujemy, że jesteście blisko" – napisała 6 września mediach społecznościowych Marta Nawrocka.

