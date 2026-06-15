Oto najnowszy sondaż. PiS zyskało najwięcej

Najnowszy sondaż Centrum Badań Opinii Społecznej nie przynosi rewolucji w poparciu dla partii politycznych w Polsce. Na czele wciąż znajduje się Koalicja Obywatelska. Za nią plasują się Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość. Oprócz tych ugrupowań, w Sejmie znalazłaby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej.

Na kogo chcą głosować Polacy

Na partię Donalda Tuska chce obecnie głosować 28,5 proc. respondentów. Prawo i Sprawiedliwość zgromadziło z kolei poparcie w wysokości 22,1 proc. Konfederacja WiN może z kolei pochwalić się wynikiem 12,8 proc. wskazań. Chęć głosowania na ugrupowanie Grzegorza Brauna wyraziło 9,4 proc. badanych.

Poza Sejmem znalazły się: partia Razem (4 proc.), Nowa Lewica (3,9 proc.), PSL (1,5 proc.) oraz Polska 2050 (1,3 proc.). Inne partie uzyskały w badaniu 0,2 proc. wskazań.

14,5 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos. 1,8 proc. odmówiło odpowiedzi.

Jak wskazuje CBOS w komunikacie z badań, w stosunku do maja w czerwcowym sondażu największy spadek poparcia odnotowały Konfederacja WiN (-2,5 punktu procentowego) oraz KO (-2,3). Straciły także Nowa Lewica (-0,8) i PSL (-0,7). Natomiast najwięcej zyskały PiS (+2,5 punktu) oraz Konfederacja Korony Polskiej (+1,3) i partia Razem (+1). Jednak największy wzrost odnotowaliśmy w przypadku wyborców, którzy obecnie nie wiedzą, na kogo głosować lub wstrzymują się od jednoznacznych deklaracji politycznych (+2,9 punktu).

Badanie „Aktualności” (29) zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80%) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20%) w okresie 8–10 czerwca 2026 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000). Do danych dotyczących udziału w wyborach i preferencji partyjnych zastosowano wagę wyborczą.

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