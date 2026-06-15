Szumne zapowiedzi Czarnka. Bosak: To gadanie jest nic nie warte

W niedzielę, pod hasłem "Przebudzenie", z mieszkańcami Kalisza spotkali się prezes PiS Jarosław Kaczyński i wiceprezes partii, kandydat na premiera Przemysław Czarnek. W trakcie spotkania politycy przedstawili pierwsze obietnice, jakie partia zobowiązała się do spełnienia w przypadku wygrania przyszłorocznych wyborów. Czarnek ogłosił, że tymi punktami są m.in. wyjście Polski z systemu ETS, program "srebrna praca" dla emerytów oraz podniesienie II progu podatkowego.

"No jest gamechanger na konwencji PiS! Jeśli wrócimy do władzy pierwszą naszą decyzją będzie przesunięcie 2 progu podatkowego do 180 tys.! A do 360 tys. dla małżeństw!" – skomentował na Facebooku europoseł PiS Patryk Jaki.

O propozycję PiS został w poniedziałek zapytany Krzysztof Bosak. Polityk Konfederacji wątpi w zapowiedzi Przemysława Czarnka, wskazując, że w czasie, kiedy jego partia sprawowała władze, podobne propozycje były przez Zjednoczoną Prawicę odrzucane.

– Mogli wychodzić, jak byli przy władzy, a blokowali takie projekty. Mogli podnosić progi, jak byli przy władzy i podobno mieli świetne warunki w finansach publicznych. To gadanie jest nic nie warte, są całkowicie niewiarygodni w tych obszarach – powiedział wicemarszałek Sejmu.

Bosak: Nie będzie wspólnej listy

W trakcie rozmowy z studiu został również poruszony temat ewentualnego wspólnego startu PiS i Konfederacji w wyborach parlamentarnych. Bosak nie zostawił na takim pomyśle suchej nitki, stwierdzając, że tego typu dywagacje to tylko "wprowadzanie szumu informacyjnego i oszukiwanie wyborców".

– To jest oczywista nieprawda, że chętnie by stworzył taką listę. Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz chętnie by widzieli Sejm bez Konfederacji, natomiast to już nie wróci – powiedział.

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