Nawrocka zabrała głos podczas szczytu w USA. Zwróciła uwagę na poważny problem

We wtorek odbyła się inauguracja szczytu "Be Best. Fostering the Future Together" – "Wspólnie Kształtujemy Przyszłość". Za inicjatywą stoi pierwsza dama USA Melania Trump. "To koalicja, która dzięki zaawansowanych technologiom ma chronić dzieci przed zagrożeniami w internecie. Serdecznie dziękuję Pierwszej Damie Stanów Zjednoczonych Melanii Trump za zaproszenie" – napisała w internecie Marta Nawrocka. Pierwszej damie towarzyszy w podróży minister w KPRP Adam Andruszkiewicz.

W środę żona prezydenta RP zabrała głos podczas szczytu. – Dzisiejsze spotkanie dotyczy jednej z najważniejszych kwestii naszych czasów – dzieci w świecie nowych technologii. Żyjemy w rzeczywistości, w której technologia stała się naturalną częścią dzieciństwa. Dla młodego pokolenia świat cyfrowy nie jest dodatkiem – jest codziennością. To ogromna szansa rozwojowa, ale także zobowiązanie dla nas wszystkich – podkreśliła Marta Nawrocka.

– Jako matka szczególnie mocno dostrzegam, jak ważne jest, aby dzieci czuły się w tym świecie bezpiecznie i miały w nim mądre wsparcie dorosłych. Chciałabym dziś szczególnie podkreślić dwa wymiary tej odpowiedzialności: bezpieczeństwo dzieci w środowisku online oraz wyrównywanie ich szans edukacyjnych i rozwojowych – wskazała pierwsza dama.

Nawrocka z apelem do rządzących

Nawrocka zaznaczyła, że to od decyzji rządzących zależy, czy świat cyfrowy stanie się dla młodego pokolenia przestrzenią możliwości, czy źródłem nowych podziałów. – Naszym obowiązkiem jest zadbać o to, by był przede wszystkim przestrzenią bezpiecznego i mądrego rozwoju – powiedziała Marta Nawrocka.

Marta Nawrocka zwróciła uwagę na to, że dzieci coraz więcej czasu spędzają w sieci, co wiąże się też z zagrożeniami: – Często nie mają jeszcze narzędzi, aby właściwie rozpoznawać zagrożenia. Mówimy o cyberprzemocy, uzależnieniach, niebezpiecznych kontaktach, ale również o manipulacji informacją czy utracie poczucia prywatności. To są realne doświadczenia młodych ludzi. Często niewidoczne dla dorosłych – rodziców i nauczycieli. Dlatego tak ważne jest, abyśmy nie pozostawiali dzieci samych w świecie cyfrowym. Często najmłodsi są już on-line, zanim jeszcze dorośli są w pełni przygotowani, by je bezpiecznie poprowadzić.

– W Polsce również obserwujemy te zjawiska i widzimy, jak istotne jest wzmacniani świadomości dzieci oraz wsparcie rodziców i nauczycieli w tym obszarze. Potrzebujemy podejścia, które łączy kilka elementów: Edukację – aby dzieci wiedziały, jak bezpiecznie korzystać z technologii, wsparcie – aby rodzice i nauczyciele czuli się kompetentni i pewni w tej roli, odpowiedzialność – także po stronie twórców technologii, którzy powinni uwzględniać dobro najmłodszych już na etapie projektowania swoich rozwiązań – mówiła pierwsza dama.

Podkreśliła, że "bezpieczeństwo dzieci w świecie cyfrowym nie może być dodatkiem. Musi być jego fundamentem".

Technologia może wyrównywać szanse

– Drugim kluczowym obszarem jest wyrównywanie szans. Technologia daje nam narzędzia, które jeszcze niedawno były nieosiągalne. Może otwierać dostęp do edukacji niezależnie od miejsca zamieszkania, sytuacji materialnej czy zaplecza rodzinnego. Może wspierać indywidualne tempo nauki i pomagać odkrywać talenty. Dziecko z małej miejscowości powinno mieć takie same możliwości jak dziecko w dużym mieście. I dziś – dzięki technologii – jest to realne – powiedziała Marta Nawrocka.

– Stoimy dziś przed wyzwaniem, które ma charakter globalny. Technologie nie znają granic – dlatego nasza odpowiedź również powinna być wspólna. Współpraca i wymiana doświadczeń są dziś kluczowe. Wierzę, że dzięki odpowiedzialnemu podejściu możemy stworzyć środowisko cyfrowe, które będzie jednocześnie bezpieczne i sprawiedliwe – takie, które chroni dzieci, ale także daje im równe szanse rozwoju – mówiła żona Karola Nawrockiego podczas szczytu zorganizowanego przez Melanię Trump.

– Wierzę, że wspólnie możemy sprawić, aby technologia była dla dzieci przede wszystkim narzędziem rozwoju, a nie źródłem zagrożeń. To od naszych decyzji zależy, czy świat cyfrowy stanie się dla młodego pokolenia przestrzenią możliwości, czy źródłem nowych podziałów. Naszym obowiązkiem jest zadbać o to, by był przede wszystkim przestrzenią bezpiecznego i mądrego rozwoju – zakończyła.

