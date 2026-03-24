Marta Nawrocka w USA. Bierze udział w szczycie w Waszyngtonie

Marta Nawrocka bierze udział w międzynarodowym szczycie "Fostering the Future Together" ("Kształtujemy Razem Przyszłość"), który zainaugurowała Melania Trump.

Melania Trump: To historyczny moment

Spotkanie odbywa się w siedzibie Departamentu Stanu USA i gromadzi małżonków przywódców z kilkudziesięciu krajów. Wśród uczestników są także przedstawiciele dużych firm technologicznych, m.in. Microsoft, Meta i OpenAI. Tematem wydarzenia jest edukacja oraz wyzwania związane z rozwojem nowych technologii.

Podczas inauguracji Melania Trump podkreśliła znaczenie inicjatywy. – Misją naszej koalicji jest wspieranie dzieci poprzez zapewnienie im szerszego dostępu do technologii i edukacji. To historyczny moment. Naszym głównym celem jest zapewnienie młodym ludziom tego, czego potrzebują, aby odnieść sukces w tym szybko zmieniającym się świecie – powiedziała.

Nawrocka wystąpi podczas drugiego dnia wydarzenia

Marta Nawrocka, zgodnie z planem, zabierze także głos podczas wydarzenia. Jej wystąpienie zaplanowano na drugi dzień, kiedy to pierwsza dama weźmie udział w dyskusji przy okrągłym stole w Białym Domu, obok m.in. Brigitte Macron.

Do wizyty pierwszej damy RP w USA odniósł się były premier Mateusz Morawiecki. "Z ogromną dumą i satysfakcją obserwuję dzisiejszą wizytę Pierwszej Damy Marty Nawrockiej w Departamencie Stanu w Waszyngtonie. Małżonka Prezydenta RP wzięła udział w inauguracji ważnej międzynarodowej inicjatywy skupionej na ochronie naszych dzieci w erze błyskawicznego rozwoju nowych technologii. Bezpieczeństwo najmłodszych w cyfrowym świecie to priorytet dla Polski. Cieszy mnie, że nasz głos tak mocno wybrzmiewa na arenie międzynarodowej. Serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla Pani Marty Nawrockiej za godne reprezentowanie Polski i stawianie spraw rodziny i dzieci w centrum uwagi!" – napisał Morawiecki w mediach społecznościowych.

W szczycie zorganizowanym przez Melanię Trump uczestniczą m.in. Ołena Zełenska oraz Sara Netanjahu.

