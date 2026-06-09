"Powiem bardzo brutalnie". Polityk Lewicy o Ukrainie

Po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych sił specjalnych imię "Bohaterów UPA", prezydent Karol Nawrocki zaproponował odebranie mu Orderu Orła Białego, którym w 2023 r. uhonorował go ówczesny prezydent Andrzej Duda.

W poniedziałek zebrała się Kapituła Orderu Orła Białego, która przedstawiła Nawrockiemu swoją opinię w sprawie pozbawienia Zełenskiego odznaczenia. – Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie – przekazał jego rzecznik prasowy Rafał Leśkiewicz.

Trela: Zełenski przekroczył pewne granice

Z kolei w dniach 25-26 czerwca w Gdańsku ma się odbyć konferencja gospodarcza ws. odbudowy Ukrainy. Pojawiły się głosy, że Wołodymyr Zełenski nie pojawi się na tym wydarzeniu.

Do sprawy odniósł się we wtorek na antenie Radia Zet poseł Lewicy Tomasz Trela.

– Powiem bardzo brutalnie. Przepraszam bardzo, to co, my teraz mamy przy Ukrainie na kolanach chodzić? No nie, są jednak pewne granice, które przekroczył prezydent Zełenski. To nie my popełniliśmy błąd, tylko on popełnił błąd i on powinien konsekwencje tego błędu ponieść – powiedział parlamentarzysta.

Poseł Lewicy: Mussolini też jest kawalerem tego orderu

Odnosząc się do ewentualnego odebrania Zełenskiego Orderu Orła Białego, Trela zaznaczył, że nie jest "taki wyrywny, jeżeli chodzi o tego typu gesty". – Dlatego że Order Orła Białego mają również inne takie mroczne postacie historii. Żyjący cały czas Gerhard Schroeder, który pracuje dla Putina i zarabia gigantyczne pieniądze też jest kawalerem tego orderu. Mussolini też jest kawalerem tego orderu. Jeśli Karol Nawrocki chce robić porządek, to niech zrobi – zauważył polityk Lewicy.

Jego zdaniem prezydent "ma teraz naprawdę poważny dylemat, bo jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B, a jak się powie B, to trzeba powiedzieć C". – I to jest moje publiczne pytanie do Kancelarii Prezydenta i do prezydenta Nawrockiego: jeśli pan odbierze ten order, co pan zrobi dalej? Jaki pan ma plan? Bo to jest naprawdę gruby kaliber. Chce pan nas poróżnić z Ukrainą? Żebyśmy nie mieli przyjaznych stosunków? Chce pan oddać Ukrainę i wpuścić w ręce Putina? – pytał Tomasz Trela.

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