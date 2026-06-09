"Drugie płuco PiS". Polityk o nowej inicjatywie

Jacek Sasin, który został prezesem organizacji, przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że podstawowym celem stowarzyszenia jest wspieranie działań kandydata PiS na premiera, Przemysława Czarnka.

"Naszą misją jest wzmacnianie jedności naszej partii, aktywne wspieranie kampanii prof. Przemysława Czarnka oraz wypracowywanie rozwiązań programowych, które otworzą Polsce i Polakom drogę do bezpiecznej i pomyślnej przyszłości pod rządami Prawa i Sprawiedliwości" – napisał na portalu X były minister aktywów państwowych.

Jacek Sasin wyjaśnił, że "Po Pierwsze Polska" tworzą parlamentarzyści PiS. "Liczba deklaracji członkowskich złożonych przez osoby chcące zaangażować się w działalność stowarzyszenia przekroczyła już 100" – czytamy.

Wiceprezesami nowego stowarzyszenia zostali Elżbieta Witek, Tobiasz Bocheński oraz Patryk Jaki. Funkcję sekretarza objął Michał Moskal, a skarbnika – Marek Wesoły. "Obecnie przystępujemy do formalnej rejestracji w KRS. Więcej informacji na temat działalności stowarzyszenia 'Po Pierwsze Polska' przedstawimy w najbliższym czasie" – napisał Jacek Sasin.

Błaszczak: Partia w partii nie ma sensu

Do powołania nowego stowarzyszenia przez polityków Prawa i Sprawiedliwości odniósł się we wtorek na antenie Polsat News Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego największej partii opozycyjnej.

– To drugie płuco Prawa i Sprawiedliwości, zresztą zapowiadaliśmy, że w ten sposób będziemy działać – powiedział były minister obrony narodowej.

Zapytany o to, czy któreś ze stowarzyszeń utworzonych przez polityków PiS lubi bardziej, odpowiedział stanowczo: "Oba. Po równo. Dwa płuca".

– Ja patrzę w ten sposób, że staram się wspierać wszystkich moich posłów i senatorów, a więc koleżanki i kolegów, którzy są w klubie parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość – zaznaczył Błaszczak.

Jak przyznał polityk, "oczywiście partia w partii nie ma sensu", po czym dodał: "natomiast stowarzyszenie o charakterze eksperckim tak, jak najbardziej".

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