Kaczyński: Dla naszego elektoratu Czarnek bardziej wiarygodny niż Morawiecki

Prezes PiS w wywiadzie dla Wirtualnej Polski odniósł się m.in. do sytuacji w PiS. Pojawił się wątek sporu między Mateuszem Morawieckim a Przemysławem Czarnkiem oraz wyboru kandydata na premier. Jarosław Kaczyński podkreślił, że były premier nie miał problemu z tym, aby pogodzić się, że to Czarnek został wskazany.

"Mateusz Morawiecki jest człowiekiem, który przyjmuje rzeczywistość do wiadomości. Czasem łatwiej, czasem trudniej, ale przyjmuje. To jego wielka zaleta. Jeżeli chodzi o Mateusza Morawieckiego, to bardzo ambitny polityk i ma do tego pełne podstawy. Jest zdolny, był bardzo sprawnym premierem. Natomiast żeby w ogóle myśleć o premierze, trzeba spełnić jeden warunek: trzeba wygrać wybory" – podkreśla szef największej partii opozycyjnej.

Dlaczego PiS zdecydowało się, że kandydatem na premiera jest Przemysław Czarnek? "Bo sądzimy, że przyniesie nam to dobry efekt, choć oczywiście wymaga to dużej pracy" – mówi Kaczyński. "Pamiętam, jak zaczynało się z Andrzejem Dudą – od spotkań, które dosłownie gromadziły może 10-12 osób. Jeszcze w trakcie kampanii, na samym początku, Andrzej był bardzo zadowolony, przyszedł do mnie i powiedział, że już jest dobrze, że jest lepiej. Pytam: 'Ile było osób?' 'Przychodzi z 30'. Pomyślałem: 'Oj', ale nie dałem po sobie poznać. Sądziłem, że to powinno być raczej trzysta, może chociaż sto. Po paru posunięciach, zmianach w kampanii, po paru miesiącach przychodziły tysiące ludzi na otwarte spotkania, już na wiosnę. A później wygrał dwukrotnie" – zauważa prezes PiS.

Kaczyński: Czarnek może zebrać więcej głosów

Polityk dodaje, że porównując Morawieckiego i Czarnka nie chodzi o to, "kto jest lepszy, kto jest gorszy. Tylko oceny naszego obecnego i potencjalnego elektoratu". "Dla poważnej jego części – jak sądzimy – Przemysław Czarnek jest kandydatem bardziej wiarygodnym" – podkreśla Jarosław Kaczyński.

Jednocześnie prezes PiS zaprzecza, jakoby stwierdził, że Mateusz Morawiecki nigdy nie będzie premierem. "Wielokrotnie przy tym stole – bo on tu przychodzi, chociaż wybiera krzesło obok pana – mówiłem mu: pamiętaj, że w żadnym wypadku nie jest tak, że ty nie będziesz premierem, tylko będziesz musiał może trochę zaczekać. Polityka jest zmienna, sytuacje są zmienne. Mateusz jest troszkę innego typu człowiekiem niż Przemysław. Nikt nie kwestionuje ani jego zdolności, które są niezwykłe, ani zasług, ani przyszłości" – zapewnia.