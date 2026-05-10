Morawiecki czy Czarnek? Prezes PiS popełnił błąd

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez United Surveys by IBRiS zadano respondentom pytanie: "W PiS trwa otwarty konflikt między Przemysławem Czarnkiem a Mateuszem Morawieckim o przywództwo w partii. Kto byłby lepszym kandydatem na premiera z ramienia PiS?".

Zwycięzcą okazał się były premier. Mateusz Morawiecki uzyskał 44,7 proc. wskazań, podczas gdy Przemysław Czarnek 22,8 proc. Jednak to ten drugi został zaprezentowany przez władze PiS jako kandydat tej partii jako premiera. 32,5 proc. respondentów nie miało zdania.

Sprawdzono, na którego polityka postawiliby wyborcy koalicji rządzącej (KO, Lewica, PSL, Polska 2050): Czarnek – 12 proc., Morawiecki – 43 proc. Nie wiem/ trudno powiedzieć – 45 proc.

Wyborcy opozycji (PiS, Razem, Konfederacja, Korona Brauna): Czarnek – 39 proc., Morawiecki – 42 proc. Nie wiem / trudno powiedzieć – 19 proc.

Wyborcy wyłącznie Konfederacji: Czarnek – 35 proc., Morawiecki – 34 proc. Nie wiem / trudno powiedzieć – 31proc. "Jednym z powodów wskazania na kandydata PiS właśnie Czarnka była nadzieja kierownictwa PiS, że z nim na czele kampanii partia zdoła przejąć lub odzyskać część wyborców, którzy wybierają obie Konfederacje" – opisuje WP.

W grupie pozostałych wyborców przewaga Morawieckiego jest wyraźna: 53 proc. wobec 11 proc. dla Czarnka. Niezdecydowanych jest 36 proc.

Czarnek: Liczę na wsparcie Morawieckiego

O relacjach z byłym premierem Przemysław Czarnek wypowiedział się w wywiadzie dla WP. "Jestem tym politykiem Prawa i Sprawiedliwości, który chyba najczęściej i najgłośniej mówi o jedności i skupieniu na celu, jakim jest zwycięstwo w wyborach. Ostatnie, o czym myślę, to jakiekolwiek prowokacje. Mocno liczę na wsparcie także Mateusza Morawieckiego. Uzgodniliśmy, że dziś w ogóle nie rozmawiamy o tym, kto kim będzie po zwycięskich wyborach. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak wygrać" – przekazał.

Morawiecki z propozycją dla samorządów. "Dlaczego wszystko idzie do Warszawy?"

