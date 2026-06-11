Morawiecki promuje program PiS. Nowy spot

W spocie wygenerowanym za pomocą sztucznej inteligencji narrator mówi, że w okresie rządów PiS rozwijała się cała Polska – zarówno najmniejsze gminy, jak i duże miasta. – To były tysiące inwestycji realizowanych blisko ludzi.

Morawiecki promuje program PiS

Dalej słyszymy, że dziś sytuacja się zmieniła, a na ekranie ukazuje się premier Donald Tusk. – Impuls rozwojowy został zatrzymany – mówi narrator.

– Dlatego powstał program Polska jednej prędkości – wyjaśnia dalej, a odbiorcom ukazuje się Mateusz Morawiecki. – Konsultacje tego programu trwają w najlepsze – słyszymy. – Dziesiątki miejscowości w całej Polsce i tysiące kilometrów od Morza aż po Tatry. Wszystko po to, aby rozmawiać z mieszkańcami i samorządowcami – opowiada głos z klipu.

Jak dodaje, "najlepsze rozwiązania powstają wtedy, gdy słucha się ludzi". – Ludzi, którzy każdego dnia budują swoje małe ojczyzny. I właśnie dlatego tworzymy program "Polska jednej prędkości" – podsumowuje.

"Polska jednej prędkości"

"Polska jednej prędkości" to zainaugurowany wiosną 2026 roku program dla samorządów, stworzony przez Zespół Pracy dla Polski pod przewodnictwem wiceprezesa PiS, Mateusza Morawiecki. Istotą przedsięwzięcia jest założenie równomiernego rozwoju całego kraju i walkę z marginalizacją mniejszych ośrodków.

Program składa się z kilku filarów. Pierwszy to gwarancja stałych dochodów: zapewnienie stabilnego finansowania i wsparcia inwestycyjnego dla każdej polskiej gminy i powiatu.

Po drugie, PiS planuje realny sprzeciw wobec Polski "kilku prędkości". W tym kontekście krytykuje obecne działania rządu, które w ocenie twórców programu zatrzymały rozwój lokalny na rzecz największych aglomeracji.

Kolejny filar to aktywizacja regionów. Chodzi o odbudowę mechanizmów wsparcia dla Polski lokalnej w celu ponownego pobudzenia inwestycji na szczeblu samorządowym.

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