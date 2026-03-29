Morawiecki zapowiada nowy raport. "Mamy plan, aby to naprawić"

31 marca 2026 roku w Warszawie odbędzie się prezentacja raportu "Polska Jednej Prędkości". Wydarzenie zaplanowano na godz. 10:30 w Zebra Tower przy ul. Mokotowskiej 1.

Jak wynika z grafiki zapowiadającej wydarzenie, którą udostępnił były premier, w prezentacji mają wziąć udział – oprócz samego Morawieckiego – Izabela Antos, Jarosław Margielski, Waldemar Buda, Adam Ciszkowski, Lucjusz Nadbereżny oraz Paweł Osiowała.

"Mamy raport. I pokażemy konkret. Serdecznie zapraszam na prezentację Raportu Zespołu Pracy dla Polski "Polska Jednej Prędkości". Rząd PiS zainwestował w samorządy ponad 100 miliardów złotych – to był realny impuls rozwojowy dla całej Polski. Dziś ten kierunek został zatrzymany. Zamiast inwestycji – chaos, niepewność, brak planu i cofanie się w rozwoju. My mamy plan, aby to naprawić. Przywrócić tempo, ambicję i równy start dla każdej części Polski" – zapowiada były premier.

Morawiecki zaprezentował swoją strategię gospodarczą

To już kolejna tego typu prezentacja autorstwa zespołu Morawieckiego. Na początku marca były premier przedstawił swoje gospodarcze propozycje w trakcie premiery raportu "Powered by Poland". Zaprezentował wówczas 6 postulatów, których realizacja ma znacząco przyspieszyć rozwój gospodarczy Polski.

– Czym innym są strumienie w gospodarce, w makroekonomii, w liczeniu PKB, a czym innym jest zakumulowany majątek, know-how, licencje, patenty, różnego rodzaju wiedza, technologia, technologia i jeszcze raz technologia. To powoduje, że z Polski wypływa cały czas gigantyczna masa pieniędzy – powiedział.

Po pierwsze, mówił o konieczności lepszego wykorzystania oszczędności Polaków. Jak wskazał, znaczna część prywatnych środków pozostaje na kontach i lokatach, podczas gdy powinna mocniej wspierać inwestycje i rozwój gospodarczy.

Po drugie, zaproponował większe wykorzystanie zamówień publicznych jako narzędzia wspierania krajowej gospodarki. W jego ocenie państwo powinno znacznie silniej kierować publiczne kontrakty do polskich firm.

Trzecim postulatem była zmiana polityki energetycznej, tak aby doprowadzić do obniżenia cen energii. Morawiecki argumentował, że bez tańszej energii polska gospodarka będzie tracić konkurencyjność.

Czwarty punkt dotyczył przyspieszenia decyzji administracyjnych i sądowych. Były premier opowiedział się za uproszczeniem procedur i większą sprawnością działania państwa wobec przedsiębiorców.

Piątym elementem programu są inwestycje w produkty podwójnego zastosowania, czyli rozwiązania, które mogą służyć zarówno celom cywilnym, jak i obronnym. Według Morawieckiego wydatki na bezpieczeństwo powinny jednocześnie wzmacniać polską gospodarkę.

Szósty postulat obejmuje nową politykę inwestycyjną państwa, opartą na dużych projektach infrastrukturalnych. W tym kontekście wymienił m.in. Centralny Port Komunikacyjny, energetykę jądrową oraz rozwój portów kontenerowych.

