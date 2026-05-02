Wypadek podczas pościgu. Policjant wjechał w kobietę

Wszystko zaczęło się w sobotę po godzinie 13. Wtedy to policjanci próbowali zatrzymać do kontroli drogowej pędzące BMW. Kierowca auta miał jednak inne plany i się nie zatrzymał. Policjanci natychmiast ruszyli za nim.

Jak wynika z relacji podkom. Barbary Pawłowskiej z komendy policji w Jaśle, w czasie pościgu za BMW funkcjonariusz stracił na łuku drogi panowanie nad prowadzonym motocyklem, zjechał z drogi na pobliską łąkę i uderzył w znajdującą się tam kobietę.

Wiadomo, że mundurowemu nic się nie stało. Tego samego nie można jednak powiedzieć o potrąconej 27-latce. Kobieta odniosła poważne obrażenia i została przetransportowana do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Sprawca wypadku złoży teraz przełożonym wyjaśnienia na temat przyczyn i okoliczności zdarzenia.

Kierowca ściganego BMW pozostaje na razie nieuchwytny.

