Porwano i pobito dwóch Ukraińców. Policja zatrzymała 4 imigrantów

Zatrzymano czterech mężczyzn podejrzanych o pozbawienie wolności, wymuszenia rozbójnicze oraz pobicie dwóch młodych obywateli Ukrainy.

Do szokujących wydarzeń doszło pod koniec maja we Wrocławiu. Według ustaleń śledczych dwaj 20-letni obywatele Ukrainy zostali zwabieni pod pretekstem wyświadczenia przysługi. Następnie mieli zostać siłą wciągnięci do samochodów i przewiezieni wbrew swojej woli do pomieszczenia piwnicznego znajdującego się w lokalu gastronomicznym na Starym Mieście.

Do sieci trafiło nagranie z momentu porwania. Na filmie widać, jak jedna z ofiar podchodzi do auta i rozmawia z mężczyzną siedzącym w samochodzie. W tym czasie od tytułu podchodząc do niego pozostali porywacze i zmuszają go do wejścia do pojazdu.

Napad obcokrajowców na imigrantów z Ukrainy

Według ustaleń śledczych mężczyźni mieli działać razem, wykorzystując przemoc i zastraszanie wobec dwóch 20-latków. Pokrzywdzeni mieli zostać zmuszeni do ujawnienia danych dostępowych do swoich aplikacji bankowych, a także do organizowania pieniędzy, między innymi poprzez pożyczki od znajomych, które następnie miały zostać przekazane sprawcom.

W wyniku szeroko zakrojonych działań operacyjnych policjanci ustalili tożsamość podejrzanych i dokonali ich zatrzymania. W ręce funkcjonariuszy trafili czterej mężczyźni w wieku od 25 do 30 lat, będący obywatelami Kazachstanu, Ukrainy oraz Tunezji.

Zatrzymanym przedstawiono szereg poważnych zarzutów, w tym bezprawne pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem, rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, wymuszenie rozbójnicze oraz pobicie. Sąd, przychylając się do wniosku prokuratury, zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.

Jeżeli zarzuty się potwierdzą, podejrzanym może grozić kara sięgająca nawet 25 lat więzienia.

Czytaj też:

Szokujące sceny w szpitalu w Lublinie. Pijany imigrant zaatakował ratownika gdy zobaczył krzyżykCzytaj też:

Europejska stolica. Afrykanin ciężko ranił nożem i próbował odciąć głowę