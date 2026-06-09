Europejska stolica. Afrykanin ciężko ranił nożem i próbował odciąć głowę

Na Wyspach brytyjskich ataki imigrantów z użyciem noża stały się już stałym elementem tamtejszej rzeczywistości. To rezultat wieloletniego wpuszczania do kraju na masową skalę cudzoziemców z obcych cywilizacyjnie regionów świata. Tym razem do brutalnego ataku nożem doszło w Belfaście, stolicy Irlandii Północnej.

Belfast. Afrykanin zaatakował nożem i próbował odciąć głowę

40-letni mężczyzna trafił do szpitala z rozległymi obrażeniami od ciosów zadanych nożem. Jego zabójstwu na środku ulicy udało się zapobiec dzięki bohaterskiej postawie postronnych osób. Policja informuje, że napastnikiem był około 30-letni mężczyzna, najprawdopodobniej Somalijczyk.

Na X dostępne są nagrania ze zdarzenia. Nie publikujemy ich ze względu na drastyczność. Materiał potwierdza, że agresorem był czarnoskóry mężczyzna. Do napaści doszło w poniedziałek, 8 czerwca, około godziny 22:30 w rejonie Kinnaird Avenue. Napastnik zaatakował i dźgał nożem przypadkową ofiarę. Po zranieniu mężczyzny napastnik usiadł na niego i próbował odciąć mu głowę. Przypadkowi przechodnie ruszyli w ich kierunku z różnymi przedmiotami w dłoniach i finalnie odciągnęli Afrykanina od ofiary.

Mężczyzna odniósł bardzo poważne rany twarzy, szyi oraz pleców i w stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala.

Przechodnie obezwładnili agresora. Ofiara ciężko ranna

Północnoirlandzka policja przekazała, że pod zarzutem usiłowania morderstwa aresztowano około 30-letniego mężczyznę, prawdopodobnie obywatela Somalii. Podejrzany został przewieziony do aresztu. Trwają kolejne czynności operacyjne. Funkcjonariusze prowadzą śledztwo mające na celu ustalenie motywów ataku.

– Chcemy podziękować członkom społeczeństwa, którzy starali się uratować mężczyznę przed kolejnymi ciosami. Ich gotowość do działania, by pomóc drugiemu człowiekowi, świadczy o niesamowitej odwadze i duchu wspólnoty – podziękował mieszkańcom za postawę zastępca komendanta głównego policji, Ryan Henderson.

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