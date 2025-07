"Allahu akbar". imigrant rzucił się z nożem na policjantów

Jak podały miejscowe media, napastnikiem był zamieszkały w północnej części Dublina 23-letni Abdullah Khan. Imigrant podbiegł do policjantów od tyłu, krzyknął "Allahu akbar" i zadał cios nożem w plecy. Na szczęście funkcjonariusz miał na sobie kamizelkę, ale został ugodzony w rękę. Po krótkim starciu policjanci obezwładnili agresora. Najprawdopodobniej nie byli wyposażeni w broń palną, ponieważ użyli gazu i pałek teleskopowych. Pomógł też jeden z przechodniów.

W Polsce na platformie X na zdarzenie zwrócił uwagę m.in. dziennikarz Wojciech Mucha, który opublikował nagranie z ataku, nakręcona przez przypadkowego świadka. "Pisałem Wam nieraz o tzw. North Dublin i tym jak się tam dzieje. Tu macie na własne oczy" – skomentował Mucha.

twitter

Protesty przeciwko masowej migracji w Irlandii

W Irlandii regularnie odbywają się protesty przeciwko wpuszczaniu do kraju imigrantów z Afryki i Azji. Pod koniec czerwca podczas masowej demonstracji w Dublinie manifestanci podnieśli m.in. temat kurczącej się przez cudzoziemców dostępności do mieszkań i służby zdrowia. Imigrantów preferują bowiem zarówno lewicowe władze, jak i część mediów. – Media przedstawiają wszystko tak, aby pasowało do narracji, która dzieli ludzi i określają ich mianem skrajnej prawicy – powiedziała portalowi "Rebel News" uczestniczka protestu, który przeszedł ulicami stolicy.

Irlandczycy domagają się od rządu zatrzymania migracji. Radny Malachy Steenson powiedział, że nie da się rozwiązać problemu deficytu mieszkań, ani udrożnić systemu medycznego jeśli nie zastopuje się prowadzonej na masową skalę migracji.

Oprócz haseł dotyczących mieszkań, opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa, pojawiły się także wyrazy niezadowolenia wynikające z coraz bardziej powszechnego poczucia, że nie czują się stawiani przez władze na pierwszym miejscu we własnym kraju. Kilka kobiet z centrum miasta, które wzięły udział w demonstracji, powiedziało dziennikarzom, że Irlandczycy są coraz bardziej wypychani z tej dzielnicy Dublina. Część uczestników wydarzenia nawiązywała do amerykańskiego ruchu MAGA, stosując lokalne parafrazy.

Czytaj też:

Zarzuty w głośnej sprawie. Imigrant atakował w miejscu pamięci HolocaustuCzytaj też:

Niemcy. Imigrant zadźgał kobietę ciosami w plecy