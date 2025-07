Niemcy. Imigrant zadźgał kobietę ciosami w plecy

Narażenie kobiet na ataki nożem jest w Niemczech już dość powszechne. Tym razem do zabójstwa doszło w niemieckim mieście Krailling w Bawarii. Ofiara była małżonką napastnika i matką sześciorga dzieci. Rodzina przybyła do Niemiec niedawno. Z ustaleń śledczych wynika, że kobieta chciała rozwodu. Nie wiadomo, czy agresor był ojcem dzieci.

Imigrant z Jemenu

Imigrant to 36-letni Danon G. Przyjechał do Niemiec w 2022 roku, a dwa miesiące temu udało mu się sprowadzić do Bawarii całą swoją rodzinę.

Wiadomo, że ofiara, Hezam S., od momentu przybycia do Niemiec wielokrotnie kontaktowała się z policją zgłaszając stosowanie wobec niej przemocy przez męża.

Nakazem policyjnym i późniejszym nakazem sądowym, Danon G. nie miał prawa zbliżać się do żony, jednak nadal pojawiał się pod jej adresem. Wobec tego Hezam S. zdecydowała się na rozwód.

Nożem w plecy

Z ustaleń policji wynika, że 15 czerwca mężczyzna zadał kobiecie wiele ciosów nożem w plecy. Tego dnia Danon G. pojawił się w domu rodzinnym, a jeden z synów kobiety otworzył mu drzwi. W środku imigrant zadźgał żonę na śmierć, a po morderstwie wybiegł na ulicę pokryty krwią kobiety.

Pozostała piątka dzieci nie była obecna na miejscu zbrodni. Były w mieszkaniu w Monachium, gdzie Danon G. mieszkał z bratem.

Policja odnalazła i zatrzymała Jemeńczyka. Został on aresztowany i stanie przed sądem.

