Tylu migrantów Polska deportowała w 2026 roku. Widać wyraźny wzrost

Liczba deportacji z Polski wyraźnie rośnie. Jak wynika z danych Straży Granicznej, tylko w marcu i kwietniu 2026 roku drogą lotniczą odesłano z kraju ponad 2,2 tys. cudzoziemców, podczas gdy w całym 2022 roku takich przypadków było około 3,8 tys. Deportacje obejmują zarówno wyjazdy dobrowolne, jak i przymusowe.

Najczęściej deportowano Gruzinów

Najczęściej deportowanymi osobami są obywatele Gruzji. W 2025 roku drugą najliczniejszą grupę stanowili Uzbecy, natomiast w 2026 roku – Kolumbijczycy. Zdaniem Wojciecha Dzięgiela z Fundacji Pułaskiego wzrost liczby deportacji wynika przede wszystkim z większej skuteczności służb i bardziej stanowczego podejścia państwa do osób przebywających w Polsce nielegalnie.

Koszty deportacji w dużej mierze pokrywa budżet państwa, jeśli nie uda się ich wyegzekwować od państwa pochodzenia migranta. Wydatki obejmują nie tylko transport lotniczy, ale także zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę medyczną, tłumaczy oraz przygotowanie dokumentów podróży.

Znaczącym wsparciem są środki unijne z programu FAMI, z którego Polska otrzymała ponad 174 mln zł, dokładając do projektu około 58 mln zł. Program finansuje organizację powrotów, identyfikację cudzoziemców, działania reintegracyjne oraz część infrastruktury Straży Granicznej. Dodatkowo 85–90 proc. operacji powrotowych odbywa się przy wsparciu Fronteksu.

Eksperci podkreślają, że mimo wysokich kosztów deportacje są dla państwa tańsze niż długotrwałe utrzymywanie osób przebywających w Polsce nielegalnie. Gdyby skala deportacji jeszcze wzrosła i zaczęła stanowić większe obciążenie finansowe, możliwe byłoby zastosowanie przez państwo dodatkowych mechanizmów odzyskiwania należności od krajów pochodzenia migrantów.

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