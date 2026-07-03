Biegał nago, groził śmiercią, niszczył mienie. Imigrant do deportacji

W sobotę policja Grodzisku Wielkopolskim została wezwana do agresywnego mężczyzny biegającego nago po drodze krajowej w miejscowości Kotowo. Osoba ta stwarzała zagrożenie w ruchu drogowym, a także uszkadzał przejeżdżające pojazdy – uderzając w nie pięściami i kopiąc. Poszkodowani zostali właściciele dwóch aut, a straty oszacowano na łącznie 6 tysięcy złotych. 30-letni Kolumbijczyk został obezwładniony przez poszkodowanych i przekazany przybyłym na miejsce zdarzenia funkcjonariuszom policji.

Policja ponownie wezwana do agresywnego imigranta z Kolumbii

W interwencji uczestniczył zespół ratownictwa medycznego. Imigrant skierował groźby pozbawienia życia wobec jednej z ratowniczek, która udzielała mu pomocy. Agresor został zawieziony do szpitala, gdzie w badaniach laboratoryjnych wykluczono obecność alkoholu i środków odurzających jego organizmie. Z placówki Kolumbijczyka przewieziono do aresztu. Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzuty i zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze.

Zaledwie trzy dni później, we wtorek, Kolumbijczyk ponownie został zatrzymany przez policję. Tym razem funkcjonariusze zostali powiadomieniu o agresywnym mężczyźnie w pociągu relacji Poznań-Wolsztyn, na odcinku między Garwolinem a Ptaszkowem. Przybysz z Ameryki południowej zabarykadował się w toalecie w pociągu, wszczął awanturę i zdewastował wyposażenie, w tym m.in. lustro.

Najprawdopodobniej będzie deportacja

W związku z kolejną interwencją policji zarzuty wobec 30-latka uzupełniono o zniszczenie mienia. Policja zdecydowała o wystąpieniu z wnioskiem o wydalenie go z terytorium Polski. W czwartek 2 lipca Kolumbijczyka oraz materiały sprawy wraz z wnioskiem o deportację przekazano Straży Granicznej.

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