Napad na kantor w Łodzi. Imigrant sterroryzował pracownicę

Sąd Rejonowy Łódź – Śródmieście zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 22-letniego Kolumbijczyka podejrzanego o dokonanie napadu na kantor wymiany walut w Łodzi. Imigrant sterroryzował pracownicę przedmiotem przypominającym pistolet, zabrał ponad 204 tys. zł., po czym zbiegł z miejsca zdarzenia. Policjanci namierzyli go i zatrzymali.

Imigrant z Kolumbii napadł na kantor w Łodzi

W poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak poinformował Polską Agencję Prasową, jak wygląda sytuacja. Jak przekazał, w niedzielę podejrzany usłyszał zarzut dokonania rozboju, za co grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności. W trakcie przesłuchania mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu, ale odmówił składania wyjaśnień.

Jasiak zaznaczył, że z uwagi na grożącą podejrzanemu wysoką karę i obawę jego ucieczki, prowadzący śledztwo prokurator z Prokuratury Rejonowej Łódź – Śródmieście skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, co Sąd rejonowy Łódź Śródmieście zatwierdził.

Policja zatrzymała sprawcę w Piotrowie Trybunalskim

W ubiegły piątek rano Kolumbijczyk wszedł do kantoru wymiany walut przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi i przedmiotem podobnym do pistoletu sprawca sterroryzował pracownicę, przystawiając jej lufę pistoletu do pleców i zażądał wydania gotówki.

Sprawca uciekł z mieniem o wartości ponad 204 tys. zł. Narzędzie, służące mu do dokonania przestępstwa, porzucił kilkadziesiąt metrów od kantoru. Jak się okazało był to pistolet gazowy.

Kilkanaście godzin od chwili napadu podejrzany został zatrzymany w jednym z hoteli w Piotrkowie Trybunalskim. Według policjantów miał przy sobie większość skradzionych pieniędzy.

Media już w ubiegłym roku alarmowały, że wpuszczani do Polski Kolumbijczycy dokonują nieproporcjonalnie dużej liczby przestępstw.

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